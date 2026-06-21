Jedan Kragujevčanin seksualno opštio sa ježom po savetu vračare kako bi bio bolji ljubavnik, pa izbušen završio na operacionom stolu

Ovaj nesvakidašnji slučaj dogodio se pre tačno dve decenije u okolini Kragujevca

Tridesetogodišnji mladić iz okoline Kragujevca javio se na Urološku kliniku u Kragujevcu sa izbušenim ponosom i obilnim krvarenjem. Narodski rečeno, opalio je ježa i nadrljao. Po savetu lokalne vračare, kojoj se požalio na svoj ljubavni život, uhvatio je ježa s one strane puta, polio ga vrućom vodom da se upiša, od ježevog urina skuvao kaficu, a onda opštio s njim. Završio je na operacionom stolu u strašnim bolovima i izbušenim polnim organom..

Ovo je samo jedan od primera kako Kragujevčani pokušavaju da ojačaju svoju muškost i „osveže” seksualni život. Profesor dr Srećko Đorđević, specijalista urologije u Kliničkom centru u Kragujevcu, tada je objasnio da je momku koji je opštio sa ježom uspešno izlečio povrede, te da je naivni mladić uz pomoć lekara prebrodio sve muke. Profesor Đorđević rekao je da se sve češće u svom radu susreće sa muškarcima koji se prosto iživljavaju nad svojom muškošću.

- Jedan od mojih brojnih pacijenta takođe je poslušao savet vračare za povećanje potencije i stavio testise između dva vodenička kamena. Na odeljenje je stigao sa neverovatnim oteklinama među preponama. Gotovo redovno se događa da nam na kliniku dolaze muškarci sa raznoraznim stranim predmetima u bešici. I oštrim i tupim. Kako bi pojačali ili izazvali erekciju, u mokraćni kanal stavljaju eksere, ukosnice, pa čak i zrna pasulja, a onda im to tokom odnosa uleti u bešiku - priča profesor Đorđević.

Kako je čuo od svojih pacijenata, zrno pasulja kasnije služi vračarama da prebajaju za bolji uspeh kod žena.

- Pre nekoliko godina imao sam pacijenta koji je stavio pijavicu na penis tokom erekcije, takođe po savetu vračare ili vračara. Nažalost, najčešći uzrok impotencije je psihološki, a ne organski faktor, ali ljudi pribegavaju raznim metodama kako bi postigli cilj – navodio je dr Đorđević.

On je tada rekao da nije retkost da se impotentni muškarci namerno povređuju kako bi imali opravdanje kod svojih partnerki zbog čega ne mogu da imaju polni odnos.

2005 godine. dr Đorđević je Kragujevčaninu R. S. (23) prišio potpuno odsečeniponos, koji je i danas u funkciji. Momak je sebi sekirom presekao polni organ na panju, a samo zahvaljujući veštoj intervenciji profesora ostao je - muško!

Upotrebio je veliku sekiru, ponos stavio na drveni panj i sa dva udarca se opasno osakatio. Odsečenu alatku je zatim okačio na drvo kajsije u svom dvorištu i tu sačekao Hitnu pomoć, koju su pozvale komšije. Kada je došao u kragujevački Klinički centar, bio je u kritičnom stanju.

- Ponos je bio potpuno odsečen, uvijen u peškir. Pacijent je izgubio dosta krvi. Hitno smo ga, pod lokalnom anestezijom, uveli u hiruršku salu i operacija je trajala oko 45 minuta. Nisam verovao da će uspeti, ali sve se dobro završilo. Na sreću, R. S. je imao „dosta materijala”, pa je imalo šta da se zakrpi i prišije - rekao je dr Đorđević.

Na poslednjoj kontroli doktoru Đorđeviću se pohvalio da sve radi bez greške, skoro svakog dana, ali da malo oseća bolove kad se menja vreme. Kako je rekaosagovornik, retko se dešava da se prišiveni ponos „primi”. Uglavnom se sve završava amputacijom jer krvotok ne funkcioniše i tkivo se ne hrani.