Prvi međunarodni Horizons Forum održan je preksinoć u Sava Centru. Forum je okupio vodeće svetske stručnjake, investitore, tehnološke lidere i donosioce odluka iz Evrope, Amerike i Azije kako bi razgovarali o budućnosti globalne ekonomije, novih tehnologija i održivog razvoja.

Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, koja je jedan od organizatora foruma, naglasio je da održivost i povezivanje danas imaju sve važniju ulogu u oblikovanju budućeg razvoja:

– Očigledno je da živimo u vremenima kada se sva pravila globalne ekonomije, na koja smo se oslanjali, odjednom menjaju – započeo je obraćanje Čadež.

– Kapital, tehnologija, industrija i politička moć menjaju se brže nego ikad. Geopolitika menja trgovinu, energetska tranzicija preoblikuje način na koji proizvodimo električnu energiju, a veštačka inteligencija menja način na koji radimo i odlučujemo. I zato su ova dva pojma važna za ovu konferenciju. Održivost više nije samo pitanje zaštite životne sredine, već dugoročne konkurentnosti. Povezanost se više ne odnosi samo na infrastrukturu, već na otpornost i ekonomsku sigurnost – istakao je on.

Tokom svečanog otvaranja dodeljene su nagrade za održivost i povezivanje, ustanovljene u okviru Foruma, a među ovogodišnjim dobitnicima našao se i Džefri Saks, svetski poznati ekonomista i stručnjak za održivi razvoj.

On je istakao da Srbija, zahvaljujući svom položaju i bogatom istorijskom nasleđu, ima važnu ulogu u povezivanju različitih regiona sveta i jačanju međunarodne saradnje:

– Veoma smo ponosni na Srbiju jer ona pronalazi pravi put u komplikovanom svetu. To nije lako uraditi. Nije lako ni kada vam sa svih strana govore: „Ne radi ovo, moraš da uradiš ovo ili ono, na pogrešnoj ste strani, i slično“ – izjavio je Saks.

– Srbija je to razumela, možda upravo zbog svoje duge, kompleksne i bogate istorije, kao raskršće i granica mnogih civilizacija, kultura i istorijskih tokova. Njena istinska uloga u svetu jeste povezivanje. Upravo to radi i Horizons. Njihova vizija i inicijativa da uspostave novi forum posvećen održivom razvoju i povezivanju zaista su sjajne. Forum će uspeti, veoma je važan. Čestitam vam! – zaključio je svetski poznati ekonomista Džefri Saks.