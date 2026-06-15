Nakon uspešnog razvoja platforme Market+, koja danas povezuje više od 3.800 kompanija, Privredna komora Srbije pokreće novu generaciju digitalnih servisa za privredu, uključujući edukativnu platformu ChamberLearn, platformu za podršku poslovanju, specijalizovani servis za medicinska sredstva i LEGAL HUB, jedinstven pristup propisima na jednom mestu, kako bi kompanijama obezbedila brži pristup znanju, partnerima, tržištima i poslovnim informacijama, najavio je danas Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije (PKS), na Trećoj sednici Skupštine PKS.

„Tehnološke promene, geopolitički poremećaji, energetska tranzicija, novi regulatorni zahtevi i sve intenzivnija konkurencija danas se dešavaju višestruko brže nego pre samo godinu dana. Zbog toga i privreda, i država, i Komora moraju biti brži u prepoznavanju problema i pronalaženju rešenja“, poručio je Čadež.

Podsetio je da je PKS, zajedno sa predstavnicima Kabineta predsednika Srbije, Vlade i resornih ministarstava, razgovarala sa više od 40 velikih kompanija iz svih ključnih sektora privrede. U tom procesu identifikovano je više od 220 izazova na čijem rešavanju već rade PKS, Savet za BDP, ministarstva i druge institucije.

Kako je naveo, prepoznaju se gotovo isti izazovi koji utiču na poslovanje i razvoj kompanija, složene administrativne procedure, sporo postupanje institucija, dugotrajno dobijanje dozvola i saglasnosti, energetska i infrastrukturna pitanja, nedostatak kvalifikovane radne snage i potreba za većom produktivnošću. Poseban fokus stavlja se na digitalnu i AI transformaciju, dekarbonizaciju poslovanja i pristup novim tržištima.

„Naš zadatak nije samo da identifikujemo probleme. Naš zadatak je da pomognemo da se oni reše“, naglasio je Čadež.

Govoreći o digitalnoj transformaciji privrede, ukazao je da se intenzivno radi na razvoju srpskog velikog jezičkog modela (LLM), kao i specijalizovanih AI modela za različite sektore. Istovremeno, u saradnji sa Ministarstvom privrede, kompanijama će biti dostupni i programi podrške i subvencije za digitalizaciju i automatizaciju proizvodnje, sa ciljem jačanja konkurentnosti domaće privrede.

Platforma Market+ danas okuplja više od 3.800 kompanija, sa preko 50.000 proizvoda i usluga u ponudi i gotovo 120.000 zabeleženih poseta. Članovima Skupštine predstavljena je i platforma ChamberLearn, namenjena unapređenju konkurentnosti kompanija kroz kurseve iz oblasti digitalne transformacije, veštačke inteligencije, marketinga, finansija, upravljanja ljudskim resursima, preduzetništva i održivog razvoja. Nova platforma za podršku poslovanju omogućiće članicama centralizovan pristup informacijama, programima podrške i poslovnim prilikama.

Specijalizovani servis za medicinska sredstva, koji će biti operativan od kraja septembra, objediniće propise, edukacije, poslovne informacije i komunikaciju između kompanija, regulatornih tela i stručnih institucija.

LEGAL HUB članicama doneće brz pristup svim važećim propisima na jednom mestu, uz jednostavnu pretragu po pojmovima i temama. Biće dostupan 24 časa dnevno i značajno će smanjiti vreme i troškove potrebne za pronalaženje relevantnih informacija, uz mogućnost prevođenja propisa za saradnju sa međunarodnim partnerima.

Čadež je na Skupštini PKS predstavio i aktivnosti Komore na EXPO 2027, ocenivši da je reč o jedinstvenoj prilici da Srbija predstavi svoju ekonomiju, inovacioni potencijal i sposobnost da bude regionalni centar investicija i međunarodne poslovne saradnje. Paviljon PKS biće centralno mesto poslovnih susreta, međunarodnih foruma, B2B sastanaka, sektorskih prezentacija i dijaloga privrede i institucija, poručio je predsednik PKS.

Skupština PKS je na današnjoj sednici usvojila odluke i akta važna za funkcionisanje komorskog sistema.