Tokom odmora u Protarasu, njihova jednogodišnja beba iznenada je dobila visoku temperaturu, zbog čega su zabrinuti roditelji odmah potražili medicinsku pomoć.

Kako navode, zbog nedostatka pedijatra u lokalnoj klinici upućeni su u bolnicu Famagusta General Hospital, koja funkcioniše po principu hitne službe. Međutim, već na prijemu usledilo je neprijatno iznenađenje.

- Dana 12.06.2026. godine, zbog nedostatka pedijatra u lokalnoj klinici u Protarasu, sa bebom od godinu dana koja je imala temperaturu 39,2 stepena, upućeni smo u Famagusta General Hospital. Po dolasku, nakon trijaže, a pre samog pregleda, naplaćen nam je iznos od 100 evra, bez obzira na posedovanje putnog zdravstvenog osiguranja. Rečeno nam je da ovu naknadu plaćaju svi strani državljani - napisala je Jelena u Fejsbuk grupi "Kipar – grupa za turiste i naše ljude na ostrvu".

Sa bolesnim detetom i uplatnicom u rukama, roditelji su čekali da budu prozvani, verujući da će beba sa temperaturom većom od 39 stepeni brzo doći na red.

Međutim, prošlo je više od dva i po sata, a pregled nije obavljen.

- Više puta smo molili medicinsko osoblje da prime dete, ali bez uspeha. Na kraju smo odlučili da odemo - navela je majka.

Novi šok kada su tražili novac nazad

Kada su odlučili da napuste bolnicu, pokušali su da dobiju povraćaj novca.

- Zatražili smo povraćaj uplaćenog iznosa, ali nam je rečeno da to nije moguće jer osoba koja je izvršila naplatu više nije bila u smeni - napisala je ogorčena majka.

Dodala je da smatra nedopustivim da dete sa tako visokom temperaturom satima čeka pregled u hitnoj službi.

Problem je nastao i sa osiguranjem, pošto osiguravajuća kuća za refundaciju troškova traži lekarski izveštaj, koji porodica nema jer pregled u državnoj bolnici nije ni obavljen.

Spas pronašli u privatnoj klinici

Nakon neprijatnog iskustva u državnoj bolnici, roditelji su pomoć potražili u privatnoj poliklinici Santa Marina.

- U veoma kratkom roku obezbeđen je pedijatar. Pregled je obavljen profesionalno i efikasno, a naša beba je bila zbrinuta za manje od 20 minuta - navela je majka.

Njena objava izazvala je veliki broj reakcija, a mnogi naši ljudi podelili su slična iskustva.

Jedna Srpkinja prisetila se situacije iz Larnake od prošle godine.

- Čekali smo skoro četiri sata u hitnoj. Platili smo 100 evra, a najveći problem nastao je kada detetu nisu uspeli da izvade krv i predložili su da ostanemo u bolnici. Srećom, temperatura je spala, a osiguranje nam je kasnije ipak vratilo novac - napisala je ona.

Mnogi članovi grupe bili su šokirani činjenicom da su roditelji sa bolesnom bebom morali da čekaju satima.

- Užasno iskustvo. Najvažnije je da je beba sada dobro. Ne znam ko ima srca da jednoj majci sa detetom koje gori od temperature kaže da to nije prioritet - napisao je jedan od korisnika.