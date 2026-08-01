Njihova priča privukla je veliku pažnju javnosti još 2020. godine, kada su američki mediji preneli vest o nesvakidašnjoj odluci žene koja je želela da svojoj ćerki pruži poslednju nadu za potomstvo.

Brijana i njen suprug Aron godinama su pokušavali da dobiju dete. Tokom tog perioda prošli su kroz intenzivne tretmane lečenja neplodnosti, vanmateričnu trudnoću, četiri neuspešna transfera embriona i tri spontana pobačaja.

Kada su iscrpeli gotovo sve mogućnosti, kao poslednje rešenje pojavilo se surogatstvo. Međutim, i taj put bio je komplikovan i finansijski veoma zahtevan.

U tom trenutku Džuli Laving iznenadila je ćerku ponudom da upravo ona iznese trudnoću.

Brijana je u početku sumnjala da je to moguće zbog majčinih godina, ali su lekari, nakon detaljnih pregleda, procenili da je Džuli u odličnoj fizičkoj formi. Kako je bila aktivna rekreativka i učesnica maratona, dobila je odobrenje da postane surogat majka.

Transfer embriona obavljen je početkom 2020. godine i bio je uspešan.

Vest da će žena u 52. godini roditi sopstvenu unuku ubrzo je obišla svet i izazvala brojne reakcije. Dok su mnogi njihov potez nazvali činom bezuslovne ljubavi, bilo je i onih koji su imali različita mišljenja o ovakvom obliku surogatstva.

Džuli je kasnije istakla da nikada nije želela da od cele priče pravi senzaciju, već da joj je jedini cilj bio da pomogne ćerki da postane majka.

Porođaj je završen carskim rezom, a devojčica Brajer rođena je 2. novembra 2020. godine.

Danas, nekoliko godina kasnije, porodica otvoreno govori o svom iskustvu. Brajer zna kako je došla na svet, a Brijana ističe da će zauvek biti zahvalna svojoj majci na, kako kaže, najvećem poklonu koji je mogla da dobije.