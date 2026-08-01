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U 52. godini rodila sopstvenu unuku: Kada saznate razlog, ostaćete bez reči
Posle višegodišnje borbe sa neplodnošću i niza teških životnih iskušenja, Brijana Lokvud ostvarila je san da postane majka zahvaljujući nesebičnoj odluci svoje majke Džuli Laving, koja je u 52. godini pristala da bude surogat i rodi sopstvenu unuku.
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