Za većinu ljudi ubod ose izaziva kratkotrajan bol, crvenilo i otok koji prolaze nakon nekoliko sati ili dana. Međutim, kod osoba alergičnih na otrov insekata reakcija može biti mnogo ozbiljnija i razviti se u roku od nekoliko minuta.

U takvim situacijama može doći do anafilaksije – teške alergijske reakcije koja zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Kako razlikovati običnu reakciju od opasne alergije?

Lokalna reakcija najčešće podrazumeva bol, svrab, crvenilo i otok na mestu uboda. Takvi simptomi uglavnom nisu razlog za ozbiljnu zabrinutost.

Međutim, ukoliko se tegobe prošire na ostatak tela, potrebno je odmah reagovati.

Simptomi ozbiljne alergijske reakcije

Na anafilaksiju mogu da ukažu sledeći znaci:

otežano disanje ili osećaj gušenja

oticanje usana, jezika ili grla

promuklost i otežan govor

osip ili koprivnjača po telu

vrtoglavica i osećaj slabosti

ubrzan ili veoma slab puls

mučnina, povraćanje ili grčevi u stomaku

gubitak svesti

Ovi simptomi mogu da se razviju veoma brzo, zbog čega ne treba čekati da prođu sami od sebe.

Šta uraditi odmah nakon pojave simptoma?

Ako osoba ima poznatu alergiju na ubode insekata, potrebno je odmah pozvati Hitnu pomoć.

Ukoliko kod sebe poseduje autoinjektor adrenalina koji joj je lekar propisao, treba ga primeniti što pre prema uputstvu. Adrenalin je prvi i najvažniji lek u lečenju anafilaksije.

Osobi koja otežano diše treba omogućiti položaj koji joj najviše odgovara, najčešće sedeći položaj. Ako pokazuje znake nesvestice ili pada krvnog pritiska, može se položiti na leđa uz blago podignute noge, ukoliko joj to ne otežava disanje.

Važno je da neko ostane uz nju do dolaska medicinske ekipe i prati stanje svesti i disanja.

Šta ako osoba izgubi svest?

U slučaju prestanka disanja ili gubitka svesti potrebno je odmah započeti mere osnovne reanimacije i nastaviti ih do dolaska hitne pomoći.

Brza reakcija može biti presudna za ishod.

Kako pomoći kod običnog uboda ose?

Ako nema znakova alergijske reakcije, mesto uboda možete:

oprati vodom i sapunom

rashladiti hladnom oblogom ili ledom umotanim u tkaninu

pratiti da li dolazi do pojačavanja simptoma

Za razliku od pčele, osa najčešće ne ostavlja žaoku u koži i može ubosti više puta.

Kada je pregled lekara neophodan?

Lekarsku pomoć treba potražiti bez odlaganja ukoliko:

osoba ima poznatu alergiju na ubode insekata

javi se otežano disanje

dođe do oticanja lica, usana, jezika ili grla

ubod bude u ustima ili grlu

osoba zadobije veći broj uboda

U ovim situacijama postoji povećan rizik od ozbiljnih komplikacija i ne treba čekati razvoj simptoma.