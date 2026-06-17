U Srbiji će u sredu, 17. juna biti pretežno sunčano i toplo uz malu oblačnost koja će rano ujutru i sredinom dana tek ponegde na severu Banata usloviti slabu, kratkotrajnu kišu, dok je na jugozapadu i jugu Srbije posle podne moguće promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima sa grmljavinom, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, a temperature će se kretati u rasponu od 11 do 31 stepen.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab, sredinom dana i umeren severozapadni vetar, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 29 stepeni.

Narednih nedelju dana zadržaće se sunčano i toplo vreme sa temperaturama od 30 do 35 stepeni, dok se dnevni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju uglavnom u planinskim krajevima jugozapadne, južne i istočne Srbije.