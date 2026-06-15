Ministar odbrane Bratislav Gašić i ministarka privrede Adrijana Mesarović razgovarali su danas u Zrenjaninu sa građanima zainteresovanim za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije , a Gašić je poručio da država nastavlja da promoviše mogućnosti zapošljavanja u jednom od najvećih i najsigurnijih sistema u zemlji.

Gašić je rekao i da država kroz zajedničke aktivnosti Ministarstva odbrane, Ministarstva privrede i Nacionalne službe za zapošljavanje želi da građanima približi mogućnosti zapošljavanja u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, posebno u sredinama koje su se suočavale sa gašenjem pojedinih privrednih pogona.

"Borba čitave države jeste upravo da Srbija bude zaposlena zemlja, da Srbija radi, da se razvija i napreduje", rekao je Gašić obraćajući se građanima zainteresovanim za zaposlenje u sistemu odbrane.

On je istakao da Vojska Srbije intenzivno radi na pripremama za vraćanje obaveznog vojnog roka, što će otvoriti potrebu za novim kadrovima različitih profila, od profesionalnih vojnika do civilnih lica. Vojsi potrebni ovi profili Kako je naveo, vojsci su potrebni vozači, električari, mehaničari, krojači, rukovaoci kotlovima i brojna druga zanimanja, a kandidatima će biti omogućeno i dodatno osposobljavanje za poslove za koje ne poseduju neophodne sertifikate.

Govoreći o uslovima rada, Gašić je rekao da su zarade i primanja u Vojsci Srbije danas značajno bolji nego ranije, kao i da zaposleni ostvaruju dodatna prava, uključujući naknade za stanovanje i mogućnosti stručnog usavršavanja.

Ministarka privrede Adrijana Mesarović rekla je da su informativni dani organizovani kako bi građani dobili detaljne informacije o slobodnim radnim mestima u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane, kako za vojna tako i za civilna lica.

"Cilj Ministarstva privrede, Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića jeste da iskoristimo sva radna mesta koja su dostupna i da svaki građanin Srbije ima mogućnost da se zaposli u svom gradu ili njegovoj neposrednoj blizini", rekla je Mesarović.

Ona je ocenila da su ponuđena radna mesta konkurentna kada je reč o primanjima i pozvala zainteresovane građane da se detaljno informišu o mogućnostima zaposlenja u sistemu odbrane.

Zamenik gradonačelnika Zrenjanina Saša Santovac zahvalio je organizatorima što su upravo u tom gradu predstavili mogućnosti zapošljavanja u Vojsci Srbije, ocenivši da je reč o značajnoj prilici za građane da se neposredno upoznaju sa ponuđenim radnim mestima.