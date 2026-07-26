Najveći broj oglasa, čak 1.300, odnosio se na elektroenergetske operatere. Za ovu poziciju poslodavci nude mesečne zarade koje se, u zavisnosti od stručne spreme, iskustva i firme, kreću u rasponu od približno 80.000 do 140.000 dinara.

Bravari, programeri i čistači takođe visoko na listi

Odmah iza njih slede bravari, sa 765 raspoloživih pozicija. Zanimljivo je da su nekadašnji apsolutni favoriti tržišta rada, programeri, sada tek na trećem mestu, sa 512 objavljenih oglasa.

Značajna potražnja postoji i za čistačima prostorija (hoteli, kancelarije i slični objekti) – 410 oglasa, kao i za građevinske profile poput tesara, armiraca i zidara, te za manuelne radnike u industriji, visokogradnji i niskogradnji.

Poseban kuriozitet predstavlja potražnja za krupijeima, za koje je raspisano 300 oglasa.

Inženjeri u senci drugih profila

Od svih inženjerskih profila, jedino su mašinski inženjeri zabeležili trocifrenu ponudu poslova – 121 oglas. Ostali inženjerski profili znatno zaostaju: za inženjere elektronike za informacioni inženjering raspisano je devet oglasa, za elektroinženjere osam, za inženjere elektrotehnike sedam, dok je za inženjere elektronike i inženjere bezbednosti i zdravlja na radu oglašeno svega po tri radna mesta.

Najveća potražnja u Beogradu

Posmatrano po regionima, ubedljivo najveća potražnja za radnicima zabeležena je u Beogradskom regionu – 6.792 oglašena mesta. Sledi region Šumadije i Zapadne Srbije sa 4.776 pozicija, zatim Vojvodina sa 2.647 oglasa, dok je najmanja potražnja zabeležena u regionu Južne i Istočne Srbije – 1.438 slobodnih radnih mesta.