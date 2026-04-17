Društvo, društvene teme
Uvek u toku.
BizPortal Lepote Srbije Naj Žena Trpeza Sport Penzionisani

Društvo

OD OVOG DATUMA KREĆE VOJNI ROK! Brada može samo pod 1 uslovom a šta je s tetovažama, pirsinzima i mobilnim telefonima?!

Predsednik Aleksandar rekao je da će vojni rok najverovatnije početi u martu sledeće godine, a ovo su pravila koja će regruti morati da poštuju.

 
Autor:  Milica Krstić
17.04.2026.06:55
10
OD OVOG DATUMA KREĆE VOJNI ROK! Brada može samo pod 1 uslovom a šta je s tetovažama, pirsinzima i mobilnim telefonima?!
Foto: Alo | ChatGpt Ilustracija
Prethodna vest
"DOĐE IZ BUTIKA I POSTANE VODITELJKA" Poznati voditelj bez dlake na jeziku o koleginicama
Pink TV
 "DOĐE IZ BUTIKA I POSTANE VODITELJKA" Poznati voditelj bez dlake na jeziku o koleginicama
Sledeća vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nedavno da je izvesno da redovno služenje vojnog roka počne u martu sledeće godine, uz napomenu da bi pripreme mogle da krenu već na jesen.

- Mislim da je realno da se sve obaveze završe i da se sa regrutnim listovima i ostalim krene u septembru - oktobru, a da se od 1. marta krene i sa vojnim rokom. Vojni rok trajaće 75 dana, a to je dečija igra u odnosu na 365 dana koliko je ranije bilo.

Međutim, mladići će steći neke nove navike, više odgovornosti, ozbiljnosti i razumeti i šta je država, a država će biti mnogo snažnija - naveo je nedavno Vučić na proslavi Dana Odreda Vojne policije specijalne namene "Kobre" u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu.

Ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji već mesecima je jedna od glavnih tema, a ovo su ključne stvari koje su poznate do sada.

Ko ide u vojsku

Pre nego što uopšte obuku uniformu, svi budući regruti prolaze detaljne lekarske i psihološke preglede.

Svaki kandidat procenjuje se kroz si

stem vojno-lekarskih komisija, uz uključivanje psihologa, a tek nakon ocene da je sposoban može biti upućen na služenje u okviru Vojske Srbije.

Planirano je da se regruti raspoređuju

 u više garnizona širom zemlje, u skladu sa potrebama sistema odbrane.

Kako izgleda služenje

Vojni rok podrazumeva kombinaciju osnovn

e obuke u kasarnama i borbenih i terenskih aktivnosti.

Od regruta se očekuje prilagođavanje vojnom režimu, poštovanje hijerarhije i discipline, kao i rad u kolektivu.

Šta sa telefonima

Poseban izazov za mlade generacije biće i ogr

aničenja na koja nisu navikli - poput života bez telefona i jasno definisanog dnevnog rasporeda.

Mobilni telefoni neće biti potpuno zabranjeni, ali će njihovo korišćenje biti ograničeno i uređeno pravilima službe.

Tokom obuke i izvršavanja zadataka njihova upotreba neće biti dozvoljena, dok će snimanje i fotografisanje u vojnim objektima biti zabranjeno iz bezbednosnih razloga.

Šta znači prigovor savesti

Oni koji ne žele da nose oružje moći će da služe vojni rok u "civilnoj" varijanti, ali uz znatno duže trajanje.

Takav vid služenja, prema dosadašnjim najavama, mogao bi da traje znatno duže od redovnog vojnog roka i podrazumevao bi angažovanje na logističkim i pomoćnim poslovima.

Pravila izgleda - frizura, brad

a, minđuše

Jedna od tema koja je izazvala najviše pažnje jesu pravila ličnog izgleda - i ona su vrlo precizna.

Regruti će morati da budu uredno ošišani i obrijani, pri čemu kosa ne sme da prelazi preko ušiju i kragne, dok su brkovi dozvoljeni, ali u jasno propisanim dimenzijama.

Brada, međutim, nije dozvoljena - osim u slučaju vojnih svešt

enika, i to pod posebnim uslovima.

Nošenje minđuša za muškarce je zabranjeno.

Pravila za devojke

Žene koje se odluče za služenje vojnog roka takođe moraju da poštuju pravila.

Frizura mora biti uredna i prilagođena nošenju šlema i kape, dok su upadljive boje kose i kombinacije više boja zabranjene. Dozvoljena je diskretna šminka, a nokti moraju biti kratki i uredni.

Tetovaže i pirsing

Za razliku od ranijih vremena, vojska danas ima nešto fleksibilniji pristup kada je reč o tetovažama i pirsingu.

Oni su dozvoljeni, ali pod jednim ključnim uslovom - ne smeju biti na licu ili drugim vidljivim delovima tela dok je vojnik u uniformi.

Drugim rečima, tetovaže nisu prepreka za služenje vojnog roka, ali moraju biti "diskretne" u vojnom kontekstu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije
Preuzmite aplikaciju
Play store App store

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI

Srbija Aleksandar Vučić vojska vojni rok

Komentari (10)

Štampano izdanje

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 99,31 99,61 99,91
CAD CAD 72,57 72,78 73,0
AUD AUD 71,18 71,39 71,61
GBP GBP 134,25 134,65 135,06
CHF CHF 126,78 127,16 127,54

Anketa

Da li se pridržavate posta?

Rezultati