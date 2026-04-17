OD OVOG DATUMA KREĆE VOJNI ROK! Brada može samo pod 1 uslovom a šta je s tetovažama, pirsinzima i mobilnim telefonima?!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je nedavno da je izvesno da redovno služenje vojnog roka počne u martu sledeće godine, uz napomenu da bi pripreme mogle da krenu već na jesen.

- Mislim da je realno da se sve obaveze završe i da se sa regrutnim listovima i ostalim krene u septembru - oktobru, a da se od 1. marta krene i sa vojnim rokom. Vojni rok trajaće 75 dana, a to je dečija igra u odnosu na 365 dana koliko je ranije bilo.

Međutim, mladići će steći neke nove navike, više odgovornosti, ozbiljnosti i razumeti i šta je država, a država će biti mnogo snažnija - naveo je nedavno Vučić na proslavi Dana Odreda Vojne policije specijalne namene "Kobre" u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu.

Ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka u Srbiji već mesecima je jedna od glavnih tema, a ovo su ključne stvari koje su poznate do sada.

Ko ide u vojsku

Pre nego što uopšte obuku uniformu, svi budući regruti prolaze detaljne lekarske i psihološke preglede.

Svaki kandidat procenjuje se kroz si

stem vojno-lekarskih komisija, uz uključivanje psihologa, a tek nakon ocene da je sposoban može biti upućen na služenje u okviru Vojske Srbije.

Planirano je da se regruti raspoređuju

u više garnizona širom zemlje, u skladu sa potrebama sistema odbrane.

Kako izgleda služenje

Vojni rok podrazumeva kombinaciju osnovn

e obuke u kasarnama i borbenih i terenskih aktivnosti.

Od regruta se očekuje prilagođavanje vojnom režimu, poštovanje hijerarhije i discipline, kao i rad u kolektivu.

Šta sa telefonima

Poseban izazov za mlade generacije biće i ogr

aničenja na koja nisu navikli - poput života bez telefona i jasno definisanog dnevnog rasporeda.

Mobilni telefoni neće biti potpuno zabranjeni, ali će njihovo korišćenje biti ograničeno i uređeno pravilima službe.

Tokom obuke i izvršavanja zadataka njihova upotreba neće biti dozvoljena, dok će snimanje i fotografisanje u vojnim objektima biti zabranjeno iz bezbednosnih razloga.

Šta znači prigovor savesti

Oni koji ne žele da nose oružje moći će da služe vojni rok u "civilnoj" varijanti, ali uz znatno duže trajanje.

Takav vid služenja, prema dosadašnjim najavama, mogao bi da traje znatno duže od redovnog vojnog roka i podrazumevao bi angažovanje na logističkim i pomoćnim poslovima.

Pravila izgleda - frizura, brad

a, minđuše

Jedna od tema koja je izazvala najviše pažnje jesu pravila ličnog izgleda - i ona su vrlo precizna.

Regruti će morati da budu uredno ošišani i obrijani, pri čemu kosa ne sme da prelazi preko ušiju i kragne, dok su brkovi dozvoljeni, ali u jasno propisanim dimenzijama.

Brada, međutim, nije dozvoljena - osim u slučaju vojnih svešt

enika, i to pod posebnim uslovima.

Nošenje minđuša za muškarce je zabranjeno.

Pravila za devojke

Žene koje se odluče za služenje vojnog roka takođe moraju da poštuju pravila.

Frizura mora biti uredna i prilagođena nošenju šlema i kape, dok su upadljive boje kose i kombinacije više boja zabranjene. Dozvoljena je diskretna šminka, a nokti moraju biti kratki i uredni.

Tetovaže i pirsing

Za razliku od ranijih vremena, vojska danas ima nešto fleksibilniji pristup kada je reč o tetovažama i pirsingu.

Oni su dozvoljeni, ali pod jednim ključnim uslovom - ne smeju biti na licu ili drugim vidljivim delovima tela dok je vojnik u uniformi.

Drugim rečima, tetovaže nisu prepreka za služenje vojnog roka, ali moraju biti "diskretne" u vojnom kontekstu.