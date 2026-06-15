Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je, nakon objave MMF-a, da je to još jedna odlična vest za građane Srbije, potvrda kredibiliteta i otpornosti srpske ekonomije, kao i posvećenosti Vlade očuvanju makroekonomske stabilnosti, a koja stiže od strane renomirane, međunarodne finansijske institucije kakva je MMF.

„Živimo u vremenu globalnih nestabilnosti i izazova, kada su sve ekonomije sveta izložene konstantnim pritiscima i šokovima. U takvim uslovima, Srbija nastavlja da vodi odgovornu ekonomsku politiku, da sprovodi reforme, da čuva makroekonomsku stabilnost, da poboljšava kvalitet života svih građana“, rekao je ministar Mali.

On je naglasio da su naši makroekonomski pokazatelji dobri, da je Srbija u prvom kvartalu ove godine bila među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, da nam je javni dug daleko ispod nivoa Mastrihta, te da iznosi 43,8 odsto BDP, da je nezaposlenost ispod devet procenata, a zaposlenost 50,7 odsto.

„Pritom, na računu imamo oko 515 milijardi dinara, devizne rezerve su na rekordnom nivou od čak 29,9 milijardi evra, dok su rezerve zlata veće od 54 tone. Dakle, naše javne finansije su u potpunosti stabilne, a ekonomija otporna“, naveo je Siniša Mali.

S obzirom na snagu naših javnih finansija, istakao je Mali, država je spremna i da sprovede sve mere podrške građanima koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Građani su nam uvek na prvom mestu i tu nema mesta za kompromis. Odgovorna država je tu zbog svojih građana i naša je obaveza da ih podržimo i pomognemo, posebno one koji su najugroženiji. Takvu politiku vodimo godinama unazad i sa takvom politikom ćemo nastaviti i u narednom periodu“, rekao je ministar finansija.

Mali je istakao i značaj Ekspa kao snažnog pokretača ekonomskog rasta i ogromne razvojne šanse za Srbiju, s obzirom da kroz realizaciju investicionog ciklusa vezanog za Ekspo gradimo infrastrukturu, unapređujemo saobraćajnu povezanost, stvaramo dodatne mogućnosti za privlačenje investicije, dovodimo ceo svet u Srbiju što će dati doprinos brojnim sektorima privrede i poziciji naše zemlje u svetu.

„Ekspo je naša osnova za dalji rast, motor razvoja, na čijim krilima smo pokrenuli i program „Skok u budućnost – Srbija 2027“. Realizacijom predviđenih projekata u okviru tog programa, a kojih je čak 323, od Srbije pravimo bolje mesto za život“, istakao je Mali.

Ministar je zaključio da se naša ekonomska politika zasniva na odgovornom upravljanju javnim finansijama, očuvanju makroekonomske stabilnosti i stvaranju uslova za dalji privredni rast.

„Nastavljamo sa sprovođenjem reformi koje unapređuju poslovni ambijent, jačaju konkurentnost privrede i doprinose rastu životnog standarda. Takođe, nastavljamo sa realizacijom velikih infrastrukturnih projekata koji doprinose kvalitetu života građana. Naš cilj ostaje održiv ekonomski razvoj, uz dalju modernizaciju države i još efikasnije javne usluge “, naglasio je Mali.

Inače, Misija MMF, koju je predvodila Anet Kjobe, boravila je u Beogradu od 22. aprila do 5. maja povodom treće revizije aktuelnog aranžmana. Tom prilikom su izneti zaključci delegacije MMF-a u kojima je, između ostalog navedeno da „snažni zaštitni mehanizmi Srbije – umeren javni dug, visoke devizne rezerve i stabilan bankarski sistem, pružaju čvrstu osnovu za suočavanje sa ponovljenim šokovima“. MMF je tom prilikom saopštio i da Srbija napreduje u fiskalno-strukturnim reformama.

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