Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u zvaničnoj poseti Gruziji, sastao se danas sa patrijarhom sve Gruzije Šiom III Katolikosom u Patrijaršiji u Tbilisiju.

Prethodno, Vučić je položio venac na Spomenik herojima i imao sastanak sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem u Predsedničkoj palati, gde je svečano dočekan uz najviše počasti.

Vučić će se tokom zvanične posete Gruziji sastati i sa predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidzeom i sa predsednikom parlamenta Šalvom Papuašvilijem.

U okviru posete, predsednik Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.

U delegaciji Srbije koju predvodi predsednik Vučić su i ministar poljoprivrede Dragan Glamočić i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević.

Predsednik Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Gruziji do srede, a ovo je njegova prva zvančna poseta toj zemlji.