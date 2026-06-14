Odgovarajuća obaveštenja pojavila su se na aerodromima u Mahačkali, Mineraljnim Vodama, Krasnodaru, Astrahanu, Nižnjem Novgorodu i drugim gradovima.

U obaveštenju aerodroma u Astrahanu navodi se da se gorivo za avione isporučuje isključivo u količini predviđenoj planom leta.

„Aviation Mezzanine“ ističe da ova ograničenja ne ugrožavaju bezbednost letova, jer se avioni u svakom slučaju snabdevaju potrebnom količinom goriva, uključujući i obavezne rezerve predviđene bezbednosnim propisima.

Ipak, ovaj kanal ocenjuje da upozorenja mogu biti indirektan signal da dostupnost avionskog goriva u Rusiji opada.

Avio-kompanije širom sveta zabrinute su zbog mogućeg nedostatka avionskog goriva usled zatvaranja Ormuskog moreuza.

U Evropi su mnogi prevoznici već počeli da smanjuju letnji red letenja i povećavaju cene karata.

Ruske vlasti su od 1. juna uvele šestomesečnu zabranu izvoza avionskog goriva. Ministarstvo saobraćaja Rusije naglasilo je da trenutno ne postoji nestašica goriva.