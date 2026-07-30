Ako postoji prizor koji gotovo svako povezuje sa Grčkom, onda su to bele kuće sa plavim vratima i prozorima koje se uzdižu iznad Egejskog mora. Santorini, Mikonos, Paros i druga ostrva upravo zahvaljujući prepoznatljivoj arhitekturi postali su simbol Mediterana i jedna od najfotografisanijih mesta na svetu.

Međutim, iza ovog karakterističnog izgleda ne krije se samo želja za estetikom. Bele fasade i plavi detalji rezultat su spoja klimatskih uslova, istorijskih okolnosti i dugogodišnje tradicije stanovnika grčkih ostrva.

Bele fasade imaju važnu praktičnu ulogu

Na prvi pogled deluje da su kuće okrečene u belo isključivo zbog lepšeg izgleda, ali razlog je mnogo praktičniji. Bela boja odbija sunčeve zrake, zbog čega se zidovi znatno manje zagrevaju tokom vrelih letnjih dana. Tako unutrašnjost kuća ostaje prijatnije rashlađena čak i kada temperature prelaze 35 stepeni.

Osim toga, bele fasade imaju i zanimljivu istorijsku pozadinu.

Tokom epidemije kolere tridesetih godina prošlog veka vlasti su naložile da se kuće kreče mešavinom kreča i vode. Kreč je tada služio kao prirodno dezinfekciono sredstvo koje je pomagalo u sprečavanju širenja zaraze. Ono što je u početku bila zdravstvena mera, vremenom je preraslo u tradiciju koja se održala do danas.

Zašto su vrata i prozori uglavnom plavi?

Podjednako zanimljiva priča krije se iza plavih vrata i prozora.

Nekada su ribari na grčkim ostrvima najčešće koristili plavu boju za farbanje svojih čamaca jer je bila među najpristupačnijim pigmentima. Kada bi završili posao, višak boje koristili su za farbanje vrata, škura i prozora svojih domova.

Prepoznatljiva nijansa dobijala se mešanjem kreča sa plavim prahom poznatim kao loulaki, sredstvom koje se nekada često koristilo za održavanje beline veša.

Pored toga što je bila ekonomično rešenje, plava boja savršeno se uklapala sa bojom mora i vedrog neba, pa je postala jedno od obeležja grčkih ostrva.

Plavo-bela kombinacija postala je nacionalni simbol

Tokom vojne hunte 1967. godine vlasti su na pojedinim kikladskim ostrvima podsticale, a na nekim mestima i propisivale korišćenje bele i plave boje na fasadama kako bi se naglasile boje grčke zastave i nacionalni identitet.

Iako danas takvi propisi uglavnom više ne postoje, stanovnici su nastavili da neguju ovu tradiciju, pa su bele kuće sa plavim detaljima ostale zaštitni znak grčkih ostrva.

Simbol Mediterana koji privlači milione turista

Danas su bele kuće sa plavim vratima i prozorima mnogo više od arhitektonskog stila. One predstavljaju spoj funkcionalnosti, istorije i lokalne kulture, ali i jedan od najprepoznatljivijih turističkih simbola Grčke.

Upravo zbog tog jedinstvenog izgleda milioni turista svake godine posećuju Santorini, Mikonos, Paros i druga ostrva kako bi prošetali uskim belim ulicama, fotografisali čuvene kuće i uživali u pejzažima koji su postali sinonim za letovanje na Mediteranu.