Saobraćaj se odvija bez većih problema na izlazima iz Srbije, ali se vozačima savetuje dodatno strpljenje zbog dužih čekanja na graničnim prelazima susednih država. Najveće gužve beleže se na ulazu u Srbiju iz pravca Hrvatske, na graničnim prelazima Batrovci-Bajakovo i Šid-Tovarnik, gde se duže kolone formiraju pre svega na hrvatskoj strani granice.

Zbog pojačanog turističkog saobraćaja i smene turista, zadržavanja su znatno duža na izlazu iz Hrvatske nego na ulazu u Hrvatsku iz Srbije.

Na Preševu zadržavanje oko 15 minuta

Na prelazu Preševo prema Severnoj Makedoniji polako se povećava broj vozila, ali za sada nema dužih zadržavanja, otprilike oko 15 minuta, javlja RTS.

Nešto više vozila ima na graničnom prelazu Bogorodica-Evzoni prema Grčkoj, vidimo i to, na izlazu iz Severne Makedonije, ali ni tamo nema zadržavanja dužih od 15 minuta.

Stiže najprometniji vikend u godini

Tokom dana očekuje se dalje povećanje intenziteta saobraćaja i duža zadržavanja na graničnim prelazima, jer predstoji prvi vikend avgusta, koji se tradicionalno smatra najfrekventnijim vikendom letnje turističke sezone.

Nadležni zato preporučuju vozačima da, ukoliko su u mogućnosti, put planiraju van udarnih termina i da se pre polaska informišu o stanju na graničnim prelazima.