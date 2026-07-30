Na otvaranju vidikovca sa početkom u 12 sati prisustvovaće i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

- Prema još uvek nezvaničnim informacijama, vidikovac će za posetioce najverovatnije biti otvoren već od subote, a kapacitet vidikovca biće maksimalno stotinu posetilaca u jednom satu, kažu za RINU u TO Čačak.

Ovo je jedan od najlepših vidikovaca na Balkanu i nema sumnje da će privući ogroman broj turista.

- Ovo je dan koji smo svi sanjali, dugo čekali i izborili se zajedno za njega sa svojom državom. Mislim da će otvaranje mnogo uticati na razvoj naših sela, na to da će dolaziti više turista i da će sada čitava Evropa videti gde se Kablar nalazi. U eri društvenih mreža dobra fotografija je najbolja reklama, a vidikovac sa kog puca pogled na meandre Zapadne Morave je savršeno mesto, kažu meštani kablarskog kraja.

Nakon svih testiranja, provera, ispitivanja i dodatnih kontrola, potvrđeno je da je vidikovac spreman da dočeka posetioce.

- Vidikovac na Kablaru dobio je upotrebnu dozvolu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čime su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi za njegovu zvaničnu upotrebu, rekao je pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić.

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