Svedok je za Rojters rekao da su neki učesnici protesta bacali kamenje i baklje na telekomunikacionu zgradu UN, dok je policija pokušavala da ih udalji sa lica mesta.

Učesnici protesta u Švajcarskoj protiv sastanka G7 koji treba da sutra počne u neposrednoj blizini granice u francuskom gradu Evijanu, prethodno su zapalili salon automobila Tesla i razbili su prozore banke u Ženevi, saopštila je lokalna policija.

Policija je saopštila da je protest, na kome je učestvovalo do 7.000 ljudi, bio uglavnom miran, ali da su od nekih učesnika zaplenjeni noževi i pirotehnički uređaji.

Demonstranti su rekli da su došli da protestuju protiv Grupe 7, kao simbola koncentrisane političke i ekonomske moći.

Na samitu G7, koji se održava od 15. do 17. juna u Evijan le Benu, na obali Ženevskog jezera, učestvovaće lideri Francuske, Velike Britanije, Kanade, Nemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Američkih Država,

zajedno sa predstavnicima Evropske unije.

Uoči najavljenog protesta u Ženevi radnje su bile zatvorene, a na ulicama je bilo raspoređeno na stotine policajaca za suzbijanje demonstracija.