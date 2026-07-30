Počinje raspodela 30.000 vaučera za odmor: Sve o prijavi i uslovima na jednom mestu

U ponedeljak, 3. avgusta počinje raspodela 30.000 vaučera u vrednosti od deset hilljada dinara koji bi trebalo da se iskoriste do 1. novembra.

Ministar turizma i omladine Husein Memić rekao je da su i ranije penzioneri bili najčešće korisnici turističkih vaučera i upravo su zbog toga oni namenjeni najstarijim sugrađanima.

Ministar turizma i omladine Husein Memić objasnio je izmene u sistemu turističkih vaučera za ovu godinu.

Najavio je da su uslovi za dobijanje vaučera ove godine drugačiji nego prethodnih godina. Istakao je da su vaučeri sada namenjeni isključivo najstarijim sugrađanima, budući da su upravo penzioneri i ranije bili najveći korisnici ove pogodnosti.

- Oni koji su zapravo i najviše koristili, a to su naši najstariji sugrađani, ranijih godina kada je bilo više kategorija, sedamdeset procenata su koristili penzioneri i upravo je zbog toga namenjeno najstarijim našim sugrađanima trideset hiljada vaučera u vrednosti od deset hiljada dinara - objasnio je ministar Memić za RTS.

Uslov - penzija do osamdeset hiljada dinara