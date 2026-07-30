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Počinje raspodela 30.000 vaučera za odmor: Sve o prijavi i uslovima na jednom mestu

Pravo na 10.000 dinara imaju penzioneri čija primanja ne prelaze 80.000 dinara. Ministar Memić otkriva detalje prijave, ali i destinaciju koju posebno preporučuje ove godine

 
Autor:  Milica Krstić
30.07.2026.10:37
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Počinje raspodela 30.000 vaučera za odmor: Sve o prijavi i uslovima na jednom mestu
Foto: Editorial/goran cakmazovic/shutterstock
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U ponedeljak, 3. avgusta počinje raspodela 30.000 vaučera u vrednosti od deset hilljada dinara koji bi trebalo da se iskoriste do 1. novembra.

Ministar turizma i omladine Husein Memić rekao je da su i ranije penzioneri bili najčešće korisnici turističkih vaučera i upravo su zbog toga oni namenjeni najstarijim sugrađanima.

Ministar turizma i omladine Husein Memić objasnio je izmene u sistemu turističkih vaučera za ovu godinu.

Najavio je da su uslovi za dobijanje vaučera ove godine drugačiji nego prethodnih godina. Istakao je da su vaučeri sada namenjeni isključivo najstarijim sugrađanima, budući da su upravo penzioneri i ranije bili najveći korisnici ove pogodnosti.

- Oni koji su zapravo i najviše koristili, a to su naši najstariji sugrađani, ranijih godina kada je bilo više kategorija, sedamdeset procenata su koristili penzioneri i upravo je zbog toga namenjeno najstarijim našim sugrađanima trideset hiljada vaučera u vrednosti od deset hiljada dinara - objasnio je ministar Memić za RTS.

Uslov - penzija do osamdeset hiljada dinara

Govoreći o potrebnoj dokumentaciji, ministar je naveo da penzioneri moraju da poseduju dokaz o visini penzije, odnosno penzioni ček, pri čemu mesečna penzija ne sme prelaziti osamdeset hiljada dinara.

Naglasio je da je reč o vrlo jednostavnoj prijavi, s obzirom na to da stariji sugrađani već imaju iskustva sa ovim sistemom, pošto vaučere koriste još od 2015. godine. Dodao je da je procedura za  dobijanje vaučera ove godine dodatno pojednostavljena.

Na pitanje koliko se vlasnika smeštaja prijavilo za sistem vaučera, ministar je rekao da postoji veliko interesovanje, ali da očekuje da će se taj broj do kraja prijava povećati.

- Očekujem da možda još za nekih do dve i po hiljade, možda i tri hiljade bude onih koji budu želeli da koriste vaučere - naveo je ministar.

Preporuka za seoska turistička domaćinstva

Upitan gde će penzioneri najverovatnije provesti svoj odmor, ministar je podsetio da je Sokobanja tradicionalno bila najpopularnija destinacija.

- Ono što smo videli prošle godine uvek je bila Sokobanja. Sokobanja je bila za jednu trećinu, zapravo su penzioneri koristili vaučere za odlazak u Sokobanju - rekao je Memić.

Istakao je, međutim, da sve veći broj građana bira odmor u prirodi, odnosno da sve češće koriste registrovana seoska turistička domaćinstva. Izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je tokom protekle tri godine podignut razvoj seoskog turizma u Srbiji.

- To me raduje jer smo za tri godine uspeli da podignemo ovaj razvoj seoskog turizma i on daje neku svoju meru. Jako mi je drago zbog toga - naveo je ministar Memić, izrazivši uverenje da će značajan broj građana odlučiti da poseti Staru planinu.

Pored tradicionalnih destinacija poput Vrnjačke Banje i Zlatibora, ministar je uputio i posebnu preporuku.

- Moja topla preporuka jeste da idu u neko dobro seosko turističko domaćinstvo, a takvih je više od dve, odnosno blizu dve hiljade u Srbiji - zaključio je ministar turizma i omladine.

Alo.rs/ RTS

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