Voditeljka Jovana Jeremić je otvoreno progovorila o novom ugovoru koji je potpisala sa Željkom Mitrovićem i televizijom Pink.

- Biće mnogo novina od jeseni. Potpisala sam sa Pinkom još pet godina, još odavno, tako da imamo novi dogovor - rekla je Jovana, pa otkrila da sprema još noviteta.

- Sazrela sam, uskoro očekujte moju knjigu, eto da vam kažem to! Hejterima neću ništa da se pravdam, ne! Porodičan sam tip žene, volela bih još dece, ali polako, imam mnogo obaveza. Što se dece tiče, kako Bog kaže. Posle tatine smrti je teško! Plakala sam nedavno kad sam ušla u njegovu sobu, vratile su mi se neke scene. Neki ljudi su se baš ogrešili o mene, ali to će karma srediti - rekla je ona.

"Lea će biti jača od mene"

Jovana je progovorila i o naslednici Lei, te sa ponosom istakla koliko je zahvalna što je ima.

- Lea je ista ja. Biće jača od mene. Ona me već sada brani, ona je moja najveća snaga, zahvalna sam Bogu što mi je podario takvu ćerku - kazala je potom.

BONUS VIDEO: