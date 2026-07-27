Ljubiša Karović spavao je na jutarnjem letu iz Grčke za Nemačku kada je prozor pored njegovog sedišta eksplodirao, zbog čega je na visini od oko 6.100 metara delimično izvučen iz aviona.

Šezdesetjednogodišnji otac dvoje dece iz Srbije rekao je da ga, u dve nedelje od kada je preživeo iskustvo koje je moglo da ga košta života, niko iz aviokompanije nije pozvao.

„Sve što smo dobili jesu imejlovi mom sinu, koji je rezervisao naše karte, u kojima nas pitaju da li želimo da ponovo rezervišemo let i kako sam. Ali niko iz kompanije nije me direktno kontaktirao – čak ni telefonski poziv da pokažu bilo kakvu zabrinutost.“, rekao je Karović za Dejli mejl.

Karovića su spasili njegova supruga Svetlana i drugi putnici, koji su pritrčali i držali ga za noge kako ne bi ispao iz aviona.

Njegova supruga Svetlana (48) tvrdi da članovi posade „nisu uradili ništa“ dok su se oni borili da zadrže njenog muža.

„Izgledali su uplašenije od nas. Samo su putnici pomogli i pokazali hrabrost“, rekla je ona.

Karović je u incidentu, koji se dogodio 10. jula, zadobio ozbiljne opekotine od trenja i modrice duž desne ruke i grudnog koša.

Svedoci sa leta FR1879 iz Soluna za Memingen u Nemačkoj ispričali su da je Karović visio dijagonalno iz aviona „kao Supermen koji leti kroz vazduh“.

Karović kaže da se ničega iz samog incidenta ne seća, jer je odmah izgubio svest.

„Sve ovo je bilo kao noćna mora. Noću više ne mogu ni da spavam. Kad god zatvorim oči, čujem samo zvuk eksplozije, a onda mi nastane haos u glavi“, rekao je.

Nakon incidenta, koji je izazvao nagli pad pritiska u kabini, pilot Rajanera odmah je spustio avion na bezbedniju visinu, dok su članovi posade i putnici stavili maske sa kiseonikom.

Pošto su Karovića uspeli da uvuku nazad u avion i letelica se stabilizovala, premešten je na drugo sedište. Boing 737 se potom vratio u Solun, gde su avion sačekali medicinsko osoblje i vozilo Hitne pomoći.

Ljubišu i Svetlanu Karović zastupa grčki advokat Vasilis Cijaras, koji je poručio da će tražiti „značajnu odštetu“.

„Moj klijent se vratio sa same ivice smrti i želimo da osiguramo da svi odgovorni za ovo budu pozvani na odgovornost. Nije reč samo o odšteti, već i o utvrđivanju istine o tome šta se dogodilo i u kakvom je stanju bio ovaj avion. Postoje i ozbiljne sumnje u vezi sa postupanjem posade Rajanera. Bili su toliko uplašeni da će se avion srušiti da nisu učinili ništa kako bi pomogli gospodinu Karoviću dok je visio izvan aviona“, rekao je on, prenosi britanski Telegraf.

Incident istražuje američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB), koji je već pregledao avion, a nacrt izveštaja trebalo bi da bude objavljen za oko 28 dana.

Rajaner je za Dejli mejl saopštio da neće komentarisati slučaj dok traje istraga. Međutim, u ranijim izjavama medijima kompanija je insistirala da su njeni avioni bezbedni i tvrdila da je bila u kontaktu sa porodicom.

„Naš tim za brigu o korisnicima aktivno je u kontaktu sa porodicom od trenutka incidenta. Naša posada je odradila fenomenalan posao i bezbedno vratila avion u Solun. Svi putnici su, bez izuzetka, napustili avion na svojim nogama. Kabinsko osoblje i piloti obavili su sjajan posao. Pozdravljamo imenovanje NTSB-a, koji će sprovesti potpunu i nezavisnu istragu. U potpunosti sarađujemo u toj istrazi i imamo ljude na terenu koji aktivno pružaju pomoć.“, izjavio je glavni finansijski direktor Rajaner grupe Nil Sorahan.

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