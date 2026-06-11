Ova vrsta kita samo povremeno svraća u Jadransko more.

Sada je doplivao do U Omišaljskog zaliva,a ribar koji je uspeo da ga snimi nije verovao svojim očima.

Goran Mehanović, koji je snimio video je rekao da je čista sreća što je gledao u pravom smeru u pravom trenutku, Ovaj ribar je snimio video od nekoliko sekundi i postavio ga na mrežama. Mnogo ljudi je pogledalo neverovatan prizor, a ribar kaže da se nada da ljudi neće nauditi kitu, prenosi morski.hr.

Inače, veliki severni kitovi su zaštićeni zakonom i nalaze se na listi ugroženih vrsta. Obično dolaze u Jadran u potrazi za hranom, najčešće za malom plavom ribom i planktonskim škampima. Veliki severni kit je u proseku dugačak 20 metara i težak 70 tona.

Perajski kitovi žive u svim svetskim okeanima. Leta provode u polarnim ili umereno hladnim vodama, a zimi dolaze u umereno topla i tropska mora. Pošto su godišnja doba potpuno obrnuta na severnoj hemisferi u odnosu na one na južnoj hemisferi, nikada se ne sreću na ekvatoru. Neki zoolozi veruju da su to dve odvojene podvrste: severni perajski i južni perajski.

Perajski kitovi žive u grupama u kojima ih je od 5 do 10. Ovi kitovi plivaju brže i rone dublje od većine drugih velikih kitova.

Plivaju brzinom od oko 37 km/h i redovno rone do dubine od 200 metara. Pod vodom ostaju oko petnaest minuta. Hrane se, kao i plavi kitovi, isključivo u svojim letnjim prebivalištima, a tokom zime troše rezerve masti.

Ne dešava se da majka okoti više od jednog mladunčeta, a okoti ga kada stigne u svoje letnje prebivalište. Mladunče je dugačko oko 6,5 metara i teško 1.800 kilograma. Polnu zrelost dostižu u dobi od oko 10 godina, a žive više od 100 godina.