Martris Stivenson uspela je da sačuva veliku tajnu na sopstvenom venčanju, a njeni najbliži istinu su saznali tek nekoliko meseci kasnije.

Dok su gosti nazdravljali mladencima šampanjcem, ona je neprimetno kucala čašom punom gaziranog soka od jabuke, pa su svi bili uvereni da uživa u piću kao i ostali.

U viralnom videu na TikToku, ova 30-godišnja digitalna kreatorka otkrila je da je na dan venčanja bila u osmoj nedelji trudnoće i da je celu proslavu provela pretvarajući se da pije alkohol.

Pila je sok od jabuke umesto alkohola

„Jedini koji su tada znali bili su moj budući muž, naša organizatorka venčanja i fotograf“, ispričala je Stivenson, „Za trudnoću smo saznali samo dve nedelje pre velikog dana. Bilo je prerano da bilo kome kažemo, pa smo želeli da vest zadržimo za sebe dok ne budemo sigurni da je sve u redu.“

Skrivanje trudnoće zahtevalo je mnogo više od toga da jednostavno odbije čašu šampanjca. Pre venčanja poverila se organizatorki, koja je odmah osmislila plan kada je saznala da joj je omiljeni koktel margarita.

„Pitala me je koje mi je omiljeno piće i dogovorila se sa barmenom da mi cele večeri pravi bezalkoholne verzije“, rekla je Stivenson. Čak je i prilikom tradicionalnog točenja šampanjca u piramidu čaša, njena čaša bila napunjena gaziranim sokom od jabuke, pa niko nije posumnjao da ne pije alkohol.

Najstresniji trenutak

Najstresniji trenutak dogodio se još tokom probne večere, kada joj je konobarica greškom donela alkoholno piće.

„Rekla sam da imam veliku tremu pred venčanje, da mi je želudac potpuno stegnut i da ne mogu da podnesem alkohol“, prisetila se. „Prijatelji su me malo zapitkivali, ali su na kraju poverovali da sam samo previše nervozna. Na kraju je moja kuma popila to piće umesto mene.“

Priča Martris Stivenson ukazuje i na društveni pritisak koji mnogi osećaju kada je reč o konzumiranju alkohola na proslavama. Venčanja se često povezuju sa obiljem pića, zbog čega se ljudi koji ne piju – bilo zbog trudnoće, zdravstvenih razloga ili ličnog izbora – mogu naći u neprijatnoj situaciji.

Ipak, poslednjih godina, posebno među mlađim generacijama, raste popularnost takozvanih „suvih“ venčanja, na kojima se ne služi alkohol. Mnogi mladenci novac koji bi potrošili na piće radije ulažu u bogatiji jelovnik, kvalitetniju zabavu ili druge sadržaje, kako bi stvorili prijatniju atmosferu za sve goste, bez obzira na to da li piju alkohol ili ne, piše People.