Kompleks se nalazi u mestu Kamsdorf, u okrugu Zalfeld-Rudolštat, a obuhvata 15 prizemnih objekata, svaki površine oko 100 kvadratnih metara, kao i centralnu zgradu sa salom većom od 300 kvadrata. Sve se prostire na oko 24.000 kvadratnih metara, okruženo livadama i šumom, nedaleko od jezera Hohenvarte, piše Euronews.

Međutim, postoji ozbiljan problem. Iako su objekti priključeni na struju i vodu, a zgrade su pripremljene za obnovu, na njima trenutno nije dozvoljena stalna stambena namena zbog nemačkih urbanističkih propisa. Kompleks se nalazi van građevinskog područja, a pravo na raniju namenu izgubljeno je nakon što je više godina bio napušten. Zbog toga bi novi vlasnik morao da dobije posebne dozvole ili izmene planske dokumentacije.

Sadašnji vlasnik Franc Eberiš kupio je kompleks 2014. godine sa idejom da napravi zajednicu za život u prirodi i centar za zdravlje i rehabilitaciju, sa sadržajima poput fizioterapije, joge i smeštaja za goste. Međutim, zbog administrativnih prepreka projekat nikada nije zaživeo.

On smatra da bi ovakvi napušteni kompleksi trebalo lakše da dobiju novu namenu, posebno u vreme stambene krize u Nemačkoj. Čak je u šali poručio da bi mu za realizaciju projekta dobro došao investitor poput Ilona Maska, kojem je ponudio i odmor na svojoj farmi alpaka ukoliko odluči da finansira ideju.

Oglas je privukao veliku pažnju upravo zbog neobične ponude – za cenu jednog gradskog stana moguće je kupiti čitavo malo selo, ali samo onaj ko uspe da reši složene birokratske prepreke moći će da ostvari njegov puni potencijal.