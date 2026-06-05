Dobre vesti za vozače širom Srbije - na svim NIS Petrol i Gasprom benzinskim stanicama do 4. jula očekuje vas popust od čak 10 dinara po litru na sva premijum G-Drive goriva, odnosno na visokooktanski benzin G-Drive 100 i aditivirano dizel G-Drive gorivo.





Uštedama tu nije kraj. Uz akcijski popust, članovi programa lojalnosti „Sa nama na putu“ uz svako točenje mogu da računaju i na redovne bonus poene pa tako svako kupovina premijum goriva kompanije NIS donosi dodatnu korist i nove benefite za svako naredno putovanje.

Ovo je još jedan od načina na koji kompanija NIS želi da izrazi zahvalnost potrošačima na ukazanom poverenju i što su ostali uz kompaniju u izazovnim okolnostima.

G-Drive premijum gorivo vrhunskog kvaliteta proizvodi se u Rafineriji nafte Pančevo i sadrži aktivne komponente, koje doprinose efikasnijem radu motora i unapređuju njegove performanse, na svakom pređenom kilometru.