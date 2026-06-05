 OTP banka i UNICEF obezbedili dva nova inkubatora za KBC Zemun

Kliničko-bolnički centar Zemun dobio je dva nova inkubatora zahvaljujući partnerstvu OTP banke i UNICEF-a, čime će biti unapređena neonatalna zdravstvena zaštita i pružena dodatna medicinska podrška prevremeno rođenim i drugim zdravstveno ugroženim bebama.

U partnerstvu sa UNICEF-om, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije godinama ulaže u jačanje neonatalne zdravstvene zaštite kroz nabavku savremene opreme, uvođenje međunarodnih standarda i kontinuiranu edukaciju stručnjaka. Zahvaljujući ovim naporima, stope smrtnosti novorođenčadi u Srbiji beleže stalni pad – sa 4,63 na 1.000 živorođenih u 2010. godini na 2,89 u 2024. godini.

Donacija je realizovana u okviru strateškog partnerstva između OTP banke i UNICEF-a, sa ciljem jačanja kapaciteta zdravstvenog sistema za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite novorođenčadi od samog početka života. U KBC Zemun godišnje se obavi više od 1.500 porođaja, a svakom desetom novorođenčadu potrebna je dodatna medicinska podrška odmah po rođenju.

„Za našu bolnicu i naše pacijente je od izuzetnog značaja da raspolažemo savremenom opremom koja omogućava najviše standarde nege i lečenja. Ovi inkubatori će značajno unaprediti naše kapacitete da pružimo pravovremenu i kvalitetnu podršku novorođenčadi kojoj je ona najpotrebnija. Želim da zahvalim Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, UNICEF-u i OTP banci na partnerstvu i poverenju. Samo kroz ovakvu saradnju možemo nastaviti da jačamo zdravstveni sistem Srbije i obezbedimo da najsavremenija zdravstvena zaštita bude dostupna svakom detetu i svakoj porodici“, izjavio je prof. dr Dragoš Stojanović, direktor Kliničko-bolničkog centra Zemun.

Marija Popović, članica Izvršnog odbora OTP banke za poslove sa privredom i poslove sa stanovništvom, istakla je da ulaganje u zdravlje dece predstavlja ulaganje u budućnost društva.

„U OTP banci verujemo da istinsko liderstvo podrazumeva ne samo ostvarivanje poslovnih rezultata, već i odgovornost da danas gradimo snažne temelje za budućnost. Tu odgovornost potvrđujemo konkretnim delima, poput današnje donacije dva inkubatora Zemunskoj bolnici. Sa iskrenim poštovanjem stojimo uz lekare i zdravstvene radnike koji brinu o najranjivijim životima - prevremeno rođenim bebama. Partnerstvo sa UNICEF-om temelji se na zajedničkim vrednostima i brizi o najmlađima. Današnja primopredaja deo je šire saradnje kroz koju zajedno pokrećemo dugoročne i održive promene, sa jasnim fokusom na potrebe budućih generacija. Zato nam je važno da kontinuirano jačamo zdravstveni sistem i gradimo dugoročne promene koje će obezbediti bolji početak života za svaku novu generaciju”, rekla je Popović.

Govoreći o značaju savremene opreme za neonatalnu zaštitu, prim. dr Tomislav Stefanović, upravnik Ginekološko-akušerske klinike, naglasio je da su prvi dani života posebno važni za bebe kojima je potrebna intenzivna medicinska podrška.

„Većina beba u našem porodilištu započne život bez komplikacija. Boravak uz majku, kontakt koža na kožu i dojenje sve su što im je potrebno. Ipak, određenom broju novorođenčadi, koja su rođena pre vremena ili imaju druge zdravstvene probleme, neophodna je dodatna medicinska podrška, poput održavanja telesne temperature, kiseoničke terapije ili fototerapije, za šta su inkubatori od ključnog značaja. Zahvaljujući novim inkubatorima, bićemo još spremniji da svakom novorođenčetu pružimo šansu za zdrav i bezbedan početak života “, rekao je Stefanović.

Novi inkubatori doprineće unapređenju kvaliteta i dostupnosti neonatalne nege za najmlađe pacijente, kao i daljem jačanju kapaciteta zdravstvenih ustanova da odgovore na potrebe beba kojima je potrebna intenzivna medicinska podrška.

„Donacija OTP banke predstavlja važan doprinos unapređenju neonatalne zdravstvene zaštite. Iako je Srbija ostvarila značajan napredak u unapređenju zdravlja novorođenčadi, kontinuirana ulaganja ostaju ključna kako bi svaka beba imala pristup kvalitetnoj nezi od prvog dana života. Zahvalni smo OTP banci na partnerstvu koje pokazuje kako zajedničkim delovanjem privatnog sektora, zdravstvenih ustanova i UNICEF-a možemo da doprinesemo jačanju sistema i stvaranju boljih prilika za svako dete“, izjavila je Deyana Kostadinova, direktorka UNICEF-a u Srbiji.

Partnerstvo UNICEF-a i OTP banke usmereno je na osnaživanje zdravstvenog sistema, kako bi svaka prevremeno rođena beba u Srbiji, dobila urgentnu podršku i negu, nezavisno od mesta rođenja. Pored dva inkubatora za KBC Zemun, zahvaljujući ovoj saradnji Dom zdravlja Pirot dobio je vozilo za patronažnu službu, dok će ove godine Jedinica za neonatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac biti opremljena mobilnim rendgen aparatom za potrebe prevremeno rođenih beba.

UNICEF nastavlja da, uz podršku Ministarstva zdravlja i u partnerstvu sa odgovornim kompanijama, podržava unapređenje zdravstvene zaštite majki i dece širom Srbije, kako bi svako dete imalo najbolji početak života. UNICEF je, od 2018. godine, u unapređenje neonatalne zdravstvene zaštite u Srbiji uložio gotovo milion evra.