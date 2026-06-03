Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je večeras u 21.55 novu meteorološku najavu u kojoj upozorava da će tokom noći u većem delu Srbije biti promenljivo oblačno, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Na području Beograda tokom noći se očekuje povremena kiša, dok će u pojedinim delovima zemlje biti uslova i za kratkotrajne pljuskove praćene grmljavinom.

Tokom noći kiša i grmljavina

Prema najnovijoj najavi RHMZ-a, vreme će tokom noći biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

U prestonici će povremeno padati kiša, a meteorolozi savetuju građanima da prate najnovije prognoze zbog promenljivih vremenskih prilika.

Četvrtak donosi osveženje

U četvrtak će biti promenljivo oblačno i nešto svežije vreme.

Na severu i zapadu Srbije očekuje se suvo vreme sa sunčanim intervalima, dok je samo u jutarnjim časovima ponegde moguća slaba i kratkotrajna kiša.

U ostalim krajevima zemlje mestimično će padati kiša, a sredinom dana i posle podne mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće slab i umeren vetar, dok će na severu i istoku Srbije povremeno biti pojačan zapadni i severozapadni vetar. Tokom večeri vetar će oslabiti i promeniti pravac na južni.

Jutarnja temperatura kretaće se od 13 do 17 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 22 do 26 stepeni.

Petak uglavnom suv, za vikend ponovo nestabilno

Petak će doneti stabilnije vreme sa dužim sunčanim intervalima.

Ipak, tokom večeri i noći na severu i zapadu Srbije ponovo se očekuje pojava kiše ili kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

U subotu će se nestabilnosti proširiti i na ostale krajeve zemlje, pa će ponegde biti uslova za kišu i grmljavinske pljuskove.

Kakvo vreme nas očekuje naredne sedmice?

Prema prognozi RHMZ-a, od nedelje će se kiša i pljuskovi sa grmljavinom uglavnom zadržavati u brdsko-planinskim predelima.

Međutim, sredinom naredne sedmice, tačnije u sredu 10. juna, nestabilnosti će ponovo zahvatiti i ostale delove Srbije.

Maksimalna temperatura u većini mesta narednih dana kretaće se od 24 do 30 stepeni, dok se sredinom sledeće sedmice očekuje manji pad temperature.