Gužve na putu ka Grčkoj ni danas ne jenjavaju, a najviše problema putnicima zadaje granični prelaz Evzoni. U Fejsbuk grupi "Live from Greece" brojni srpski turisti opisuju situaciju kao izuzetno tešku, dok pojedini navode da je razlog dugih kolona navodni pad sistema.

Jedna od objava izazvala je veliki broj reakcija.

- Ko je danas bio na Evzoniju ni pakao mu neće teško pasti. Šest sati čekanja. Kažu pao sistem. Ajde mi mlađi nekako, ali žene sa malom decom i porodice... pakao!

Mnogi su u komentarima izrazili nezadovoljstvo zbog višesatnog čekanja na visokim temperaturama.

"Strašno, bruka i sramota! Idu ljudi na odmor, a on presedne."

Ipak, ima i onih koji su imali potpuno drugačije iskustvo.

"Ja sam bila pre dve večeri. Super sam prošla za sat i deset minuta, autobus, subota ujutru u 2.00."

Još jedan član grupe naveo je da prethodnih dana nije bilo većih zadržavanja.

"Mi smo juče prošli za 45 minuta na izlazu, a pre deset dana na ulazu još kraće i nije bilo skeniranja ni na ulazu ni na izlazu."

Juče takođe prijavljene velike gužve

Podsetimo, i juče su srpski turisti u grupama posvećenim letovanju u Grčkoj upozoravali na ogromne kolone na Evzoniju. Pojedini putnici tada su tvrdili da su se više od sat vremena pomerili svega stotinak metara, dok su drugi navodili da su na prelazak granice čekali više od pet sati.

Iskusni putnici i tada su savetovali da se, ukoliko je moguće, izbegava prelazak granice između 9 i 15 časova, kada su gužve najizraženije, kao i da se na put krene sa dovoljno vode, hrane i goriva.

Za sada nema zvanične potvrde da li je za današnje višesatne kolone zaista bio odgovoran pad sistema, ali iskustva putnika pokazuju da se zadržavanja na Evzoniju i dalje značajno razlikuju u zavisnosti od vremena dolaska na granicu.