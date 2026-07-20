Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje na grmljavinske nepogode koje će Srbiju zahvatiti u utorak, 21. jula.

"Pljuskovi i grmljavine koji se na području jugozapadne i južne Srbije očekuju u utorak, 21. jula, posle podne i uveče lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom", objavljeno je na sajtu RHMZ.

Kako RHMZ navodi, danas tokom dana na severu Srbije biće pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom.

Duvaće slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura biće od 27 do 33 stepena.