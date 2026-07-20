Kasno posle podne, već od 17 časova sudeći po radarski snimcima meteorološkog sajta "Vreme&Radar" i uveče očekuju nas lokalni plјuskovi sa grmlјavinom, a ponegde je moguća i pojava grada. RHMZ upalio je za danas žuti i narandžasti meteoalarm zbog zbog nepogoda, a evo kako će se kretati nevreme iz sata u sat.

Na severu i zapadu Srbije veći deo dana biće pretežno sunčano, dok se kasno posle podne i uveče očekuje umereno naoblačenje uz mogućnost lokalnih pljuskova sa grmljavinom, najavio je ranije RHMZ.

Radarski snimci sajta "Vreme&Radar" jasno pokazuju da olujni oblak dolazi iz pravca Bosne i Hercegovine, prvobitno se razvija na samoj granici sa Srbijom da bi od 17 časova ušao u našu zemlju.

Na udaru najjače oluje u tom trenutku biće delovi Zapadne i Jugozapadne Srbije, donoseći obilne padavine propraćene grmljavinom i gradim i to najpre u sledećim mestima:

Priboj

Prijepolje

Nova Varoš

Mokra Gora

Zatim, olujni oblak se od 18 časova premešta na centralne i južne delove naše zemlje. Kako se može videti na radarskim snimcima, na udaru oluje u to vreme najviše će biti Novi Pazar, zatim Tutin, Raška, Kopaonik...

U ovim mestima biće najjače oluje u 18h

Kako je meteorološki sajt "Hailz Srbija" ranije u toku dana upozorio: preko Priboja, Prijepolja, Nove Varoši, Sjenice, Brodareva, Novog Pazara, Raške i Tutina doći će do najjače oluje koje će proizvoditi krupan grad nošen vetrom.

Premeštanje oluja iz ovog sektora ili naknadno formiranje novih izolovanih superćelija se može desiti i na Kosovu i Metohiji, dodaju.

Od 19h oluja se uveliko premešta na južnu pokrajinu gde će nevreme najviše osetiti građani Kosovske Mitrovice. Ništa bolja situacija neće biti ni u Preševu i okolini Vranja.

Naredni sat vremena, od 20 časova olujni oblak polako napušta Srbiju, donoseći najviše kiše Leskovcu, Vranju, Bosilegradu, Pirotu, Dimitrovgradu, da bi od 21 čas nevreme potpuno napustilo našu zemlju.

RHMZ: Vreme danas u Srbiji

Danas na severu istoku i jugoistoku Srbije veći deo dana pretežno sunčano, kasno posle podne i uveče umereno naoblačenje i mogući lokalni plјuskovi sa grmlјavinom, najavio je RHMZ.

U ostalim krajevima promenlјivo oblačno, od sredine dana mestimično s kišom, kratkotrajnim plјuskovima i grmlјavinom, a lokalno je moguća i pojava grada. Vetar slab i umeren, na istoku u drugom delu dana umeren i jak zapadni i severozapadni.

Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepeni Celzijusa.

Vreme do kraja sedmice u Srbiji

Od utorka do petka u Srbiji će se smenjivati sunčani i oblačni intervali, uz povremene kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Najveća opasnost od jačih nepogoda biće u utorak, kada su na jugozapadu i jugu zemlje i dalje mogući grad i jak ili olujni vetar.

Maksimalna temperatura narednih dana uglavnom će biti od 24 do 30 stepeni, dok će u utorak na jugu i istoku Srbije biti toplije, uz temperaturu do 33 stepena.

Prema prognozi RHMZ-a, od subote, 25. jula, očekuje se stabilizacija vremena. U većem delu Srbije biće pretežno sunčano, uz postepen porast temperature u svim krajevima.