Ovaj strastveni ribolovac, koji peca od svoje osme godine, kaže da je ovakav ulov za njega bio potpuno neočekivan, uprkos dugogodišnjem iskustvu.

Borba sa ribom trajala je oko pola sata, a Miki je, kako navodi, sve odradio sam, bez ičije pomoći.

– Upecao sam ga na klasičan štap za soma. Borili smo se dugo, a iskreno, malo sam se i uplašio kad sam ga prvi put video. Takvu ribu do sada nisam imao na štapu – rekao je Stanković.

Nakon što je izvučen iz vode, ulov je izazvao nevericu među ribolovcima i prolaznicima, jer je reč o jednom od većih primeraka viđenih u tom delu Tamiša.

Miroslav je poznat i po tome što često vraća ribe u vodu nakon fotografisanja, a i ranije je imao zapažene ulove, uključujući i šarana od 15 kilograma.

Njegove objave na društvenim mrežama brzo su privukle pažnju, a komentari su se nizali – od čestitki do neverice da u Tamišu mogu da žive ovako krupni primerci.

– Mislio sam da u Tamišu nema ni kedera, a ono ovakva neman – jedan je od komentara koji se izdvojio.

Ribolovac poručuje i kupačima da budu oprezni, jer u reci povremeno mogu da se pojave i ovako veliki primerci, naročito u periodima visokog vodostaja i ulaska ribe iz Dunava.

Iako je ovaj ulov za njega veliki uspeh, Miki kaže da nastavlja da peca sa istom strašću, uz poruku da se u ribolovu nikada ne zna šta sledeće može da se zakači na udicu.