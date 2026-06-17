Policija u Pančevu uhapsila je M.S. (37) zbog sumnje da je u proteklih godinu dana, iskoristivši odsustvo vlasnika, obijao vrata i prozore stambenih objekata i nakon premetačine, krao pronađeni novac, nakit i tehničku robu, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U saopštenju se navodi da su pripadnici MUP-a, efikasnim radom, rasvetlili više teških krađa izvršenih na području Pančeva i u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili osumnjičenog kojem se na teren stavlja da je izvršio krivično delo teška krađa.

Pretresom stana koji osumnjičeni koristi, policija je pronašla predmete za koje se sumnja da potiču iz ovog krivičnog dela.

Takođe, policija je pretresom pronašla i tablete koje se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci, za koje osumnjičeni nije posedovao adekvatnu zdravstvenu dokumentaciju, te će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio i krivično delo nedozvoljeno držanje opojnih droga.