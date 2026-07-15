Da u Srbiji i dalje mogu da se pronađu povoljne nekretnine, uprkos rastu cena na tržištu, potvrđuje oglas koji je ovih dana privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.
U Fejsbuk grupi "Prodaja nekretnina – Vojvodina" objavljena je ponuda za prodaju kuće u Melencima, nadomak Zrenjanina, po ceni od svega 20.000 evra.
Kuća ima 90 kvadratnih metara, nalazi se na placu od 10 ari, a vlasnik ističe da cena nije fiksna, odnosno da postoji mogućnost dogovora.
Prema oglasu, nekretnina obuhvata:
- dve spavaće sobe,
- dnevni boravak,
- novu kuhinju,
- kupatilo,
- zaseban pomoćni objekat.
Posebno je naglašeno da kuća nije opterećena nikakvim teretima, što budućim kupcima može biti važna prednost.
Melenci su naseljeno mesto u opštini Zrenjanin i često privlače kupce koji žele mirnije okruženje, veći plac i znatno niže cene u odnosu na veće gradove.
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