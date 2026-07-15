Da u Srbiji i dalje mogu da se pronađu povoljne nekretnine, uprkos rastu cena na tržištu, potvrđuje oglas koji je ovih dana privukao veliku pažnju na društvenim mrežama.

U Fejsbuk grupi "Prodaja nekretnina – Vojvodina" objavljena je ponuda za prodaju kuće u Melencima, nadomak Zrenjanina, po ceni od svega 20.000 evra.

Kuća ima 90 kvadratnih metara, nalazi se na placu od 10 ari, a vlasnik ističe da cena nije fiksna, odnosno da postoji mogućnost dogovora.

Prema oglasu, nekretnina obuhvata:

dve spavaće sobe,

dnevni boravak,

novu kuhinju,

kupatilo,

zaseban pomoćni objekat.

Posebno je naglašeno da kuća nije opterećena nikakvim teretima, što budućim kupcima može biti važna prednost.

Melenci su naseljeno mesto u opštini Zrenjanin i često privlače kupce koji žele mirnije okruženje, veći plac i znatno niže cene u odnosu na veće gradove.