Dok većina ljudi šumu obilazi zbog odmora ili branja pečuraka, Delimir Mijailović iz okoline Valjeva svakodnevno odlazi u potragu za jednim od najskupljih delikatesa na svetu – tartufima.

U tome mu pomaže labrador Maša, posebno dresirana za pronalaženje ovih retkih podzemnih gljiva. U šumi u Jovanji, nadomak Valjeva, često mu se pridruži i sin Vasilije, koji o tartufima uči od rođenja.

Hobi koji je prerastao u posao

Porodica Mijailović već više od 15 godina poseduje sertifikat za sakupljanje tartufa i dresuru pasa za njihovo pronalaženje. Ono što je nekada bio hobi, danas je ozbiljan porodični posao.

Delimir kaže da ima veliku prednost jer se staništa tartufa nalaze u neposrednoj blizini njihove kuće.

„Ja mogu da se pohvalim da sam među retkima u Srbiji koji oko kuće imaju staništa tartufa. Nisu velika, ali su sasvim dovoljna za mene, za konzumiranje i za obuku pasa. U poslednje vreme svi su čuli da je tartuf jedna od najskupljih namirnica, pa svako ko želi da ga proba može da dođe ovde, nadomak Valjeva“, kaže Delimir za RTS.

Koliko koštaju tartufi?

Cena tartufa zavisi od vrste.

crni letnji tartuf – oko 50 evra po kilogramu

beli tartuf – od 2.000 do 2.500 evra po kilogramu

Upravo zbog toga beli tartuf važi za jednu od najskupljih namirnica na svetu.

Tartufi su na njihovoj trpezi gotovo svakog dana

Delimirova supruga Biljana kaže da je Srbija prirodno bogata tartufima, ali da se o tome malo zna.

„Može da se koristi tokom cele godine. Može da se zamrzne i sačuva za kasnije, ali tartufa praktično ima tokom cele godine. Sada je aktuelan crni letnji tartuf, zatim dolaze jesenji i zimski, a tu je i beli tartuf za koji svi znaju“, objašnjava Biljana.

Planiraju i tartufarski turizam

Porodica Mijailović sada želi da razvije i tartufarski turizam u okolini Valjeva. Ideja je da posetioci zajedno sa dresiranim psima obilaze šumu, učestvuju u potrazi za tartufima, a zatim degustiraju specijalitete pripremljene od ove cenjene gljive.