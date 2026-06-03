Autorski projekat Sanje Marinković tokom prethodnih nedelja povezao je Šid, Pećince, Irig i Beočin kroz niz panela koji su okupili uspešne žene iz različitih oblasti, sa željom da svojim iskustvom inspirišu nove generacije preduzetnica, liderki i žena koje prave korake ka ostvarivanju svojih snova.

Posebnu vrednost projekta dale su upravo dame koje su svojim radom stvorile kompanije, brendove, udruženja i uspešne poslovne priče u svojim sredinama. Među njima su bile Lepa Stepanović iz udruženja „Sunčev Cvet“ iz Pećinaca, koje godinama doprinosi razvoju i povezivanju žena u lokalnoj zajednici, Jasna Mauković iz Šida, uspešna proizvođačica lešnika, Mila Perić iz Iriga, vlasnica proizvodnje hleba „Perić M“, kao i Jelena Lalović iz beočinske vinarije „Ačanski“, koja nastavlja porodičnu tradiciju i razvija prepoznatljiv domaći brend.

Njihove priče pokazale su da vrhunski rezultati ne nastaju samo u velikim centrima već i u manjim sredinama, gde posvećenost, znanje i istrajnost stvaraju uspešne kompanije i prepoznatljive brendove.

Kroz iskrene razgovore o usponima, padovima, hrabrosti i istrajnosti, publika je imala priliku da čuje kako izgleda put od ideje do uspeha, koliko je važna podrška porodice i zajednice, ali i zašto su rad, autentičnost i odgovornost najvredniji kapital svake žene.

Panelima su prisustvovali i predstavnici institucija koji aktivno podržavaju razvoj lokalnih zajednica i osnaživanje žena. Među njima su bili predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Nenad Ivanišević, kao i direktor Razvojnog fonda Vojvodine Goran Savić, koji su govorili o značaju ekonomskog osnaživanja, podrške preduzetništvu i stvaranju uslova da talentovani i vredni ljudi ostanu i razvijaju svoje sredine.

Autorka projekta Sanja Marinković istakla je da su upravo priče žena koje stvaraju i grade najveća inspiracija ovog karavana.

„Godinama razgovaram sa uspešnim ljudima, ali me posebno inspirišu žene koje su imale hrabrosti da svoju ideju pretvore u posao, svoj talenat u brend, a svoje iskustvo u podršku drugima. Njihove priče dokazuju da uspeh nije pitanje mesta u kome živite, već vere u sebe, rada i istrajnosti. Zato je misija projekta 'Jača nego što misliš' da takve žene učinimo vidljivijim i da njihov primer ohrabri druge da naprave svoj prvi korak“, rekla je Marinković.

Od Šida do Beočina paneli su pokazali da Srbija ima izuzetne žene koje svojim radom, znanjem i integritetom grade kompanije, razvijaju lokalne zajednice, čuvaju tradiciju i stvaraju nove prilike za generacije koje dolaze.

Zato „Jača nego što misliš“ nije samo naziv panela. To je poruka koja je odjeknula Vojvodinom i podsetila da se najveća snaga često krije upravo u ženama koje svakog dana stvaraju, vode, povezuju i menjaju svet oko sebe

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