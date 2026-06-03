Događaj je 28. maja okupio predstavnike medija, stručnjake, partnere i brojne zvanice, a kroz otvoren i inspirativan razgovor panelistkinje su govorile o izazovima sa kojima se žene danas suočavaju, važnosti brige o fizičkom i mentalnom zdravlju, pritiscima savremenog života i potrebi da žene, uprkos brojnim ulogama koje imaju, ne zaborave sebe.

Na panelu su učestvovale Milica Đokić, direktorka marketinga magazina Lepota & Zdravlje, Branislava Antović Aleksić, novinarka i osnivačica BDW Magazina, dr Milena Srbinović, specijalista ginekologije i akušerstva iz sistema MediGroup, Vesna Stojaković, direktorka korporativnih poslova kompanije Sani Optik, i Violeta Đorđević, viši savetnik u Udruženju za farmaciju i medicinsku delatnost Privredne komore Srbije, dok je moderatorka panela bila Jelena Ivanović, direktorka marketinga kompanije Sani Optik.

Kroz tri tematska segmenta razgovora otvorene su teme prevencije i brige o zdravlju žena, uticaja stresa i ubrzanog načina života na fizičko i mentalno zdravlje, društvenih očekivanja i pritisaka kojima su žene svakodnevno izložene, kao i značaja podrške, autentičnosti i wellbeing kulture.

Poseban deo panela bio je posvećen zdravlju očiju u digitalnom dobu i pitanju koliko danas briga o vidu predstavlja deo šire kulture brige o sebi i kvalitetu života.

„Kroz panel ‘Videti sebe jasno’ želeli smo da otvorimo iskren i važan razgovor o temama koje često ostaju po strani u svakodnevnoj žurbi: zdravlju, mentalnom balansu, preventivi i odnosu žene prema sebi. Verujemo da je danas važnije nego ikada da žene budu osnažene da zastanu, oslušnu sebe i ne zaborave da je briga o sebi preduslov svega drugog. Kao kompanija koja se svakodnevno bavi brigom o zdravlju vida i sluha, ali i kvalitetu života ljudi, smatramo da imamo odgovornost da podržavamo inicijative koje promovišu zdravlje, edukaciju i značaj očuvanja fizičkog i mentalnog balansa“, izjavila je Jelena Ivanović, direktorka marketinga kompanije Sani Optik.

Panel je završen zajedničkom porukom učesnica da je „videti sebe jasno“ danas važnije nego ikada – ne samo kroz brigu o zdravlju, već i kroz sposobnost da žena prepozna sopstvene potrebe, granice, prioritete i pravo da sebe ne stavlja na poslednje mesto.

Kompanija Sani Optik ovim događajem nastavila je da otvara važne društvene teme i podržava inicijative koje promovišu zdravlje, edukaciju, prevenciju i kvalitet života savremene žene.

O brendu Yalea

Yalea je brend inspirisan autentičnom lepotom, snagom i individualnošću svake žene. Kreiran sa idejom da spoji bezvremensku eleganciju i savremeni dizajn, Yalea kolekcije predstavljaju spoj estetike, kvaliteta i vrednosti sa kojima moderne žene mogu da se poistovete.

Modeli ovog brenda prevazilaze prolazne trendove i naglašavaju ženstvenost, samopouzdanje i lepotu koja traje – spolja i iznutra.

O kompaniji Sani Optik

Sani Optik je vodeći lanac optika sa tradicijom dužom od 70 godina. Od 1952. godine do danas izgradio je mrežu od 78 prodajnih mesta u Srbiji i Republici Srpskoj, postavši sinonim za kvalitet, poverenje i vrhunsku uslugu.

U svom portfoliju ima pažljivo odabran asortiman dioptrijskih i sunčanih naočara renomiranih svetskih brendova kao što su: Cartier, Gucci, Saint Laurent, Montblanc, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Chopard, Roberto Cavalli, Philipp Plein, Furla, Blumarine, Escada, Police, Nina Ricci i drugi, uz fokus na kvalitet izrade, savremen dizajn i dugotrajnost.

Kao eksperti za vid i sluh, nude kompletna rešenja na jednom mestu – dioptrijska stakla, kontaktna sočiva i prateću opremu, kao i savremene slušne aparate brendova Phonak i Philips. Kao ovlašćeni distributer Hoya dioptrijskih stakala za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, garantuju visoku preciznost i pouzdanost u korekciji vida.

U njihovim prodajnim mestima dostupne su stručne konsultacije, kao i besplatne provere vida i sluha, uz individualni pristup svakom klijentu i podršku pri odabiru idealnog rešenja.

Sani Optik objedinjuje vrhunski izbor, stručnost i uslugu, pružajući kompletno iskustvo brige o vidu i sluhu na jednom mestu.