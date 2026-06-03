Vučić je čestitku objavio putem društvene mreže X, gde je naglasio da Srbija ostaje posvećena unapređenju bilateralne saradnje sa Danskom.

„Čestitam premijerki Danske Mete Frederiksen na formiranju nove koalicione vlade i želim joj mnogo uspeha u novom mandatu. Srbija ostaje posvećena daljem jačanju saradnje sa Danskom i unapređenju naših bilateralnih odnosa u duhu partnerstva i međusobnog poštovanja“, poručio je predsednik Srbije.

Srbija i Danska neguju dobre diplomatske odnose, a saradnja dve zemlje razvija se u više oblasti, uključujući ekonomiju, trgovinu, zaštitu životne sredine i evropske integracije.

Porukom upućenom danskoj premijerki, predsednik Vučić još jednom je potvrdio opredeljenost Srbije za jačanje međunarodnih partnerstava i unapređenje saradnje sa evropskim državama.

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