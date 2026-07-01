Čadež je, nakon sastanaka sa ministarkom zaštite životne sredine Sarom Pavkov, generalnim direktorom Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije Gertom Janom Kopmanom i evropskom komesarkom za životnu sredinu, održivost vodnih resursa i konkurentnu cirkularnu ekonomiju Džesikom Rosval, ocenio da su razgovori bili veoma konkretni i korisni.

„Glavne teme sa naše strane bile su ono što je privredi najpotrebnije — kako da ubrzamo procese koji će omogućiti da se uključimo u relevantne sisteme, implementiramo neophodne mere, bolje diverzifikujemo naš energetski portfolio i u većoj meri koristimo obnovljivu energiju u industriji“, rekao je Čadež.

On je istakao da su razgovori u Briselu posebno važni imajući u vidu rokove i obaveze koje domaća industrija mora da ispuni kako bi spremno odgovorila na sve strože evropske regulative.

„Evropska unija sve više pooštrava regulativu koja se odnosi na uvoz u zemlje članice. Srbija, njena industrija i kompanije moraju da se prilagođavaju novim pravilima kako bi zadržale konkurentnost i nastavile da posluju na evropskom tržištu“, naveo je Čadež.

Prema njegovim rečima, saradnja sa Ministarstvom zaštite životne sredine i ministarkom Sarom Pavkov je izuzetno dobra, a razgovori održani u Briselu daju osnov za očekivanje da će srpska industrija biti deo šireg paketa mera.

„Važno je da zajedno radimo na dekarbonizaciji naše industrije, diverzifikaciji energetskog portfolija, odnosno izvora iz kojih dobijamo energiju, i većem korišćenju obnovljivih izvora. To je ono što je najvažnije“, poručio je Čadež.

On je naglasio da su ova pitanja posebno važna za proizvođače građevinskih materijala i veštačkih đubriva, kao i za druge energetski intenzivne sektore.

„To je od presudnog značaja i pitanje opstanka velikih kompanija, a samim tim i veoma važno za naš privredni razvoj“, zaključio je Čadež.