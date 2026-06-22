Nacionalni paviljon Srbije obišli su Jagoda Lazarević, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije i Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije, koji su tokom dana imali niz sastanaka sa predstavnicima vodećih kineskih kompanija i institucija sa ciljem jačanja ekonomske saradnje i otvaranja novih poslovnih prilika za srpsku privredu.

Na nacionalnom štandu Srbije predstavilo se ukupno 11 izlagača, uključujući Razvojnu agenciju Srbije (RAS), kompanije Ekspo 2027 i Serbia Export. Među učesnicima su logističke kompanije Nelt, JUSDA, Danubia Holding – Dragon Maritime Group i LogMax Supply Chain Solutions, koje posluju u oblastima logistike i špedicije. Svoje proizvode i rešenja predstavlja i Beohemija, proizvođač deterdženata, omekšivača i sredstava za održavanje domaćinstva, kao i Aleva, jedan od vodećih srpskih proizvođača začina, supa, dodataka jelima i drugih prehrambenih proizvoda. U oblasti metalske i elektro industrije nastupile su kompanija Meter & Control sa pametnim energetskim rešenjima, uključujući pametna brojila, komunikacione uređaje i softver za upravljanje energetskim mrežama, dok Institut „Mihajlo Pupin“ predstavlja svoja dostignuća u oblastima informaciono-komunikacionih tehnologija, veštačke inteligencije i automatizacije.

Srpska delegacija razgovarala je danas sa rukovodstvom kompanije COFCO, jedne od najvećih kineskih korporacija u oblasti prehrambene industrije i trgovine, o mogućnostima unapređenja saradnje i većeg prisustva srpskih proizvoda na kineskom tržištu. Održan je i sastanak sa predstavnicima kompanije GTT (Sanya), na kojem su razmatrane mogućnosti saradnje u oblastima od zajedničkog interesa i povezivanja srpskih i kineskih kompanija.

Posebna pažnja posvećena je razgovorima sa rukovodstvom provincije Hajnan i Šandong, o jačanju ekonomskih veza, investicionoj saradnji i mogućnostima za razvoj novih poslovnih projekata između Srbije i jedne od najdinamičnijih kineskih provincija.

Srpska delegacija sastala se ranije danas i sa rukovodstvom Walmart China, sa kojima je razgovarano o mogućnostima uključivanja većeg broja srpskih kompanija u globalne lance snabdevanja ovog trgovinskog giganta, kao i o plasmanu srpskih premijum proizvoda, posebno vina i prehrambenih proizvoda više dodate vrednosti, na kinesko tržište.

Predstavnici Razvojne agencije Srbije i Ambasade Republike Srbije u Kini učestvovali su na privrednom skupu provincije Šandong posvećenom saradnji u okviru inicijative „Pojas i put“.

Četvrti Kineski međunarodni sajam lanaca snabdevanja (CISCE), koji se održava od 22. do 26. juna u Pekingu, jedan je od najznačajnijih svetskih događaja posvećenih povezivanju kompanija, tehnologija i globalnih lanaca snabdevanja.