Nema lepšeg načina da provedete slobodne dane od zajedničke avanture sa decom.

Srbija je prepuna mesta na kojima porodice mogu da se povežu, zabave i stvore uspomene koje će se dugo prepričavati. Od čarobnih tematskih parkova, avanturističkih poligona i edukativnih centara, preko ergela, muzeja i prirodnih oaza, pa sve do destinacija koje spajaju igru, učenje i boravak na otvorenom – svaka porodica može pronaći kutak po svojoj meri.

Najlepši porodični izleti nisu oni najskuplji niti najudaljeniji. To su oni trenuci kada zajedno istražujete nešto novo, smejete se, učite, otkrivate i provodite vreme bez žurbe. Upravo takve trenutke pružaju brojne destinacije širom Srbije koje su prilagođene najmlađima, ali istovremeno nude sadržaje u kojima će uživati i roditelji.

Bilo da vaši mališani vole životinje, prirodu, istoriju, nauku, avanturu ili jednostavno žele da trče, istražuju i igraju se na svežem vazduhu, Srbija nudi bezbroj mogućnosti za savršen porodični vikend.

Turistička organizacija Srbije vam predstavlja neka od najlepših mesta za porodične avanture, gde ćete zajedno stvarati uspomene koje će trajati mnogo duže od jednog vikenda.

Bora Lavirint – Batočina

Ako vaša deca vole avanture, Bora Lavirint je destinacija koju ne bi trebalo da propustite. U Batočini se nalazi jedan od najneobičnijih porodičnih parkova u Srbiji, poznat po najvećem lavirintu od žive ograde u Evropi.

Na čak 2,7 hektara prostire se lavirint sa 3,5 kilometara staza, šest mostova i osmatračnicom, dok ceo kompleks nudi više od 7.000 kvadratnih metara sadržaja za zabavu.

Najmlađe očekuju LEGO igraonica, zip-lajn, kuća na nagibu, brodić, dečji poligoni, ljuljaške i zamkovi za igru, dok roditelji mogu da predahnu u posebno uređenim zonama za odmor. Već na ulazu posetioce dočekuje impresivna replika Transformera visoka čak deset metara, koja najavljuje dan pun uzbuđenja.

Avantura park – Zlatibor

Na četiri hektara borove šume, u srcu Zlatibora, nalazi se mesto koje spaja prirodu, rekreaciju i zabavu za sve generacije.

Avantura park danas raspolaže sa sedam avanturističkih staza različitih nivoa težine, uključujući i dve nove atrakcije koje su dodatno obogatile ponudu. Deca kroz igru razvijaju spretnost i samopouzdanje, dok odrasli imaju priliku da zajedno sa njima savladavaju izazove među krošnjama.

Za bezbednost su zaduženi licencirani instruktori, a nakon aktivnog dana porodice mogu uživati u restoranu u okviru kompleksa uz tradicionalne zlatiborske specijalitete, komplet lepinju, domaću projaru, sir, kajmak i pršutu.

Ergela Kelebija

Za porodice koje žele mirniji, ali podjednako poseban vikend, Ergela Kelebija predstavlja pravo malo vojvođansko blago.

Ovde deca mogu iz neposredne blizine upoznati veličanstvene lipicanere, obići salu „Potkovica“, posetiti Muzej kočija sa više od 30 restauriranih fijakera i saonica, ali i pohađati školu jahanja prilagođenu svim uzrastima.

Posebno su popularni letnji i zimski jahački kampovi tokom kojih mališani razvijaju samostalnost, stiču nova prijateljstva i provode vreme u prirodi, daleko od ekrana.

Prirodnjački centar Svilajnac

Malo je mesta gde deca mogu da „putuju“ milionima godina unazad, upoznaju dinosauruse i otkrivaju tajne planete Zemlje, a da se pritom odlično zabavljaju.

Prirodnjački centar u Svilajncu zamišljen je kao interaktivni svet nauke u kojem se eksponati ne posmatraju samo očima već se doživljavaju kroz iskustvo. Posetioce očekuju postavke posvećene geologiji, paleontologiji, ekologiji i biodiverzitetu, kao i brojne radionice, eksperimenti i edukativni programi.

Ovo je jedno od onih mesta sa kojih se kući ne vraćate samo sa fotografijama već i sa novim znanjem.

Keltsko selo – Inđija

U Keltskom selu istorija prestaje da bude školska lekcija i postaje prava avantura.

Autentične kuće izgrađene od drveta, blata i trske, mini muzej inspirisan plemenom Skordisci, kostimirani vodiči i brojne radionice omogućavaju posetiocima da zavire u život Kelta koji su nekada živeli na ovim prostorima.

Deca ovde kroz igru i istraživanje uče kako su ljudi živeli pre više od dve hiljade godina, dok roditelji zajedno sa njima prolaze kroz jedno sasvim drugačije putovanje kroz vreme.

Šarengrad – Kruševac

Šarengrad je mesto koje je osmišljeno tako da se deca igraju, a roditelji ponovo osete radost detinjstva.

Na prostoru od 1,5 hektara nalaze se dva velika igrališta, uključujući i atrakciju u obliku ogromnog dinosaurusa koja je postala zaštitni znak parka. Tokom leta porodice mogu uživati u mini-golfu, velikom šahu i sportskim terenima, dok zimi posebnu čar pruža klizalište „Ledena čarolija“.

To je jedno od retkih mesta gde satima možete uživati zajedno, bez potrebe da gledate na sat.

Palata nauke – Beograd

Ako želite da deci pokažete koliko nauka može biti zabavna, Palata nauke u Beogradu je nezaobilazna stanica.

Kao prvi centar za popularizaciju nauke u Srbiji i najveći u regionu, nudi interaktivne eksponate, virtuelnu i proširenu realnost, robote, veštačku inteligenciju, planetarijum i čak 20 istraživačkih centara.

Ovde se nauka ne uči napamet – ona se istražuje, dodiruje i doživljava.

StaPARK – Užice

U prelepoj klisuri reke Đetinje nalazi se jedinstveni neolitski park koji posetioce vraća hiljadama godina u prošlost.

StaPARK omogućava porodicama da istraže rekonstruisano neolitsko naselje, učestvuju u radionicama izrade keramike, upoznaju stare zanate i oprobaju se u streličarstvu.

Kroz eksperimentalnu arheologiju deca na zabavan način otkrivaju kako su živeli naši preci, dok odrasli ponovo bude radoznalost koju često zaboravimo.

Mali Dunav – Radmilovac

Centar za obrazovanje i istraživanja vodenih ekosistema predstavlja pravo mesto za male istraživače prirode.

Ovde porodice mogu upoznati svet vodenih biljaka i životinja, učestvovati u edukativnim programima i saznati više o očuvanju prirode i funkcionisanju ekosistema.

Ovo je destinacija koja podjednako inspiriše decu, mlade i odrasle da svet oko sebe posmatraju drugačijim očima.

Beo Zoo Vrt – Beograd

Generacije Beograđana odrastale su uz Beo Zoo Vrt, a njegova čar ne prolazi ni danas.

Na Malom Kalemegdanu porodice mogu upoznati više od 1.000 životinja i oko 200 vrsta iz svih krajeva sveta. Poseta zoološkom vrtu nije samo zabava, već prilika da deca razvijaju ljubav prema prirodi i životinjama, dok roditelji sa njima dele trenutke koje će dugo pamtiti.

Otvoren tokom cele godine, Vrt dobre nade ostaje jedno od najlepših mesta za porodični dan u Beogradu.

Najlepše uspomene ne nastaju pred ekranom

Bez obzira da li ćete ovog vikenda izabrati lavirinte, dinosauruse, konje, nauku, avanturističke staze ili životinje, jedno je sigurno – deca neće pamtiti koliko ste vremena proveli na telefonu, već koliko ste vremena proveli zajedno.

Zato iskoristite prvi slobodan vikend, spakujte ranac, povedite porodicu i krenite u novu avanturu. Jer najlepše uspomene nastaju upravo onda kada zajedno otkrivamo svet.