Naime, blokaderska voditeljka Vučenić je tokom emisije otvorila pitanje da li je Srbija navodno proizvela "još jedan diplomatski skandal", povlačeći paralelu sa događajima iz 2015. godine u Potočarima, kada je predsednik Vučić bio fizički napadnut i kada je jedva izvukao živu glavu.

"Crna Gora je, dan uoči najvećeg diplomatskog događaja u istoriji te zemlje - Samita u Tivtu, vratila je nazad avion pun lica, mahom poznatih organima gonjenja u Srbiji, koji su shvaćeni kao bezbednosna pretnja. Uprkos zvaničnom pozivu BIA-e da iz bezbednosnih razloga ne putuje u Tivat, predsednik kaže da nije uplašen, niti ga pretnje fasciniraju. Da li je Srbija proizvela još jedan diplomatski skandal, sličan onom iz 2015. u Potočarima?" rekla je Danica Vučenić.

Napadi na predsednika Vučića sa blokaderske televizije N1 nisu se tu zaustavili. Tema je bila i saradnja Srbije sa Kinom, pa je voditeljka postavila pitanje gošći Daliborki Uljarević, izvršnoj direktorki Centra za građansko obrazovanje:

"Da li predsednik Vučić u Tivat dolazi naoružan novcem, investicijama i političkom podrškom iz Kine ili dolazi oslabljen tom činjenicom?"

Na to je Uljarević odgovorila:

"Pa ja mislim da je i ta posjeta Kini u kontekstu ovog Samita bila kontraproduktivna. Znači, ne možete vi voditi danas spoljnu politiku, a pritom ste ipak jedna manja zemlja u nekim međunarodnim okvirima, tako što ćete sjedeti na više stolica. Jer to što on pokušava da pokaže da Srbija nastavlja politiku balansiranja između različitih međunarodnih centara moći, njega suštinski čini nekredibilnim igračem za Evropsku uniju. Jer je neodrživa, prosto, ta pozicija."

Sagovornice N1 tako su posetu predsednika Vučića Tivtu iskoristile za nove kritike na račun njegove spoljne politike, uz besmislene ocene da je saradnja sa Kinom problematična i tvrdnje da politika balansiranja između različitih međunarodnih partnera nije održiva.