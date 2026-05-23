Zbog njegovog izgleda doktori su u početku sumnjali na Kruzonov sindrom, ali brojna genetska testiranja i detaljna dijagnostika nisu potvrdili nijednu poznatu bolest.

Roditelji doživeli šok odmah nakon porođaja

Iako je trudnoća prošla potpuno uredno, situacija nakon porođaja bila je dramatična.

Črtov otac Luka priznao je da je počeo da vrišti kada je prvi put video sina, dok je majka Kim samo pitala da li dete diše.

Dečak se rodio sa izrazito ispupčenim očima, uvučenim čelom, zečjom usnom i nerazvijenim nosom, a lekari su objasnili da nije mogao potpuno da zatvori oči.

Prva četiri meseca nije mogla ni da mu vidi oči

Kako bi pokušali da zaštite njegov vid, lekari su mu odmah po rođenju privremeno zašili kapke.

Njegova majka priznaje da se zbog svega dugo nije osećala kao prava majka.

„Prva četiri meseca imao je zašivene oči. Nisam imala u šta da ga pogledam“, rekla je Kim.

Godinu i po dana spavao je otvorenih očiju

Roditelji objašnjavaju da se lekari nikada ranije nisu susreli sa detetom koje ne može da zatvori oči.

Črt je čak godinu i po dana spavao potpuno otvorenih očiju.

Danas mu roditelji svake večeri stavljaju posebnu mast i lepe zaštitnu traku preko kapaka kako bi mogao normalno da spava.

Izgubio je jedno oko, ali nije izgubio osmeh

Roditelji kažu da su uspeli da sačuvaju vid samo na jednom oku, dok je drugo moralo biti uklonjeno i zamenjeno protezom.

Ipak, uprkos svemu, mali Črt danas je veoma vedar i razigran dečak.

„Vrlo je samouveren i hoda svetom kao da je njegov“, kaže njegova majka.

U Londonu ga čeka izuzetno retka operacija

Črta uskoro očekuje veoma zahtevna operacija u London kojom će mu lekari pomerati prednji deo lica unapred.

Reč je o monoblok operaciji koja se veoma retko izvodi čak i u Evropi.

Njegov otac objasnio je da će tokom zahvata lekari razdvajati delove lobanje i postepeno pomerati kosti lica pomoću posebnog uređaja kako bi mu omogućili normalniji razvoj.

Roditelji poručuju da život ne sme da stane

Uprkos svim teškim trenucima, Kim i Luka kažu da pokušavaju da svom sinu pruže normalno detinjstvo.

Putuju sa njim, vode ga na more i u planine i ne žele da ga bolest definiše.

Njegova majka posebno je poslala snažnu poruku drugim roditeljima: