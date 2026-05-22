Usred čopora vukova nalazio se dečak koji se kretao četvoronoške, režao i ponašao se poput divlje životinje.

Lovci ga izvukli iz šume i odveli u civilizaciju

Nakon što su ubili vukove, izgladnelog i raščupanog dečaka ubacili su u kamion i odvezli ga među ljude. Nije znao da govori, nije znao da koristi pribor za jelo, niti da spava u krevetu.

Lovci su mu dali ime Haris Pućurica, iako niko nikada nije saznao ko je zapravo bio i odakle dolazi.

"Izgledao je kao da je sa drugog sveta"

Dečak je potom poslat u prihvatilište u Beogradu, gde je o njemu brinuo Dragan Rolović.

Kako je kasnije pričao, prizor dečaka bio je zastrašujući i nestvaran.

„Bio je visok, plav, sa dugim rukama. Neprestano je režao i nije umeo da govori“, prisetio se Rolović.

Nije znao da hoda u cipelama ni da koristi kupatilo

Osoblje doma pokušavalo je mesecima da ga nauči osnovnim stvarima.

U početku:

odbijao je da spava u krevetu

hranu je jeo sa poda

krio se ispod stolova

nije znao čemu služi umivaonik

Kada je prvi put obuo cipele, stalno je padao jer nikada ranije nije hodao u njima.

Jeziv trenutak sa rotvajlerom svi pamte

Jedan događaj posebno je ostao urezan zaposlenima doma.

Tokom šetnje u dvorište je uleteo agresivni rotvajler, a deca su se uspaničeno razbežala.

Samo je Haris ostao miran.

Čučnuo je ispred psa, nešto mu tiho govorio, a životinja se potpuno smirila i dozvolila mu da je odvede za ogrlicu.

Naučio da čita i piše, ali jednu stvar nikada nije otkrio

Godinama kasnije uspeo je da nauči da:

govori

čita

piše

koristi pribor za jelo

ide u školu

Ali nikada nije ispričao šta mu se dogodilo pre nego što je pronađen među vukovima.

Tvrdio je da se ničega ne seća.

Sudbina koja je slomila mnoge

Početkom rata devedesetih godina vraćen je u Bosnu, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Prema pričama iz doma, ponovo je završio u šumi — ovoga puta u vojnoj uniformi.

Navodno je poginuo pre punoletstva od zalutalog metka, ali prava istina nikada nije potvrđena.

Priča koja i danas potresa region

Sudbina Harisa Pućurice inspirisala je film Ničije dete reditelja Vuk Ršumović, a njegova priča i danas izaziva jezu, tugu i nevericu.

Mnogi ga i dalje pamte kao „dečaka-vuka“ koji nikada nije pronašao svoj pravi identitet niti mesto kome pripada.