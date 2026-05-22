Usred čopora vukova nalazio se dečak koji se kretao četvoronoške, režao i ponašao se poput divlje životinje.

Lovci ga izvukli iz šume i odveli u civilizaciju

Nakon što su ubili vukove, izgladnelog i raščupanog dečaka ubacili su u kamion i odvezli ga među ljude. Nije znao da govori, nije znao da koristi pribor za jelo, niti da spava u krevetu.

Lovci su mu dali ime Haris Pućurica, iako niko nikada nije saznao ko je zapravo bio i odakle dolazi.

"Izgledao je kao da je sa drugog sveta"

Dečak je potom poslat u prihvatilište u Beogradu, gde je o njemu brinuo Dragan Rolović.

Kako je kasnije pričao, prizor dečaka bio je zastrašujući i nestvaran.

  • „Bio je visok, plav, sa dugim rukama. Neprestano je režao i nije umeo da govori“, prisetio se Rolović.

Nije znao da hoda u cipelama ni da koristi kupatilo

Osoblje doma pokušavalo je mesecima da ga nauči osnovnim stvarima.

U početku:

  • odbijao je da spava u krevetu
  • hranu je jeo sa poda
  • krio se ispod stolova
  • nije znao čemu služi umivaonik

Kada je prvi put obuo cipele, stalno je padao jer nikada ranije nije hodao u njima.

Jeziv trenutak sa rotvajlerom svi pamte

Jedan događaj posebno je ostao urezan zaposlenima doma.

Tokom šetnje u dvorište je uleteo agresivni rotvajler, a deca su se uspaničeno razbežala.

Samo je Haris ostao miran.

Čučnuo je ispred psa, nešto mu tiho govorio, a životinja se potpuno smirila i dozvolila mu da je odvede za ogrlicu.

Naučio da čita i piše, ali jednu stvar nikada nije otkrio

Godinama kasnije uspeo je da nauči da:

  • govori
  • čita
  • piše
  • koristi pribor za jelo
  • ide u školu

Ali nikada nije ispričao šta mu se dogodilo pre nego što je pronađen među vukovima.

Tvrdio je da se ničega ne seća.

s

Sudbina koja je slomila mnoge

Početkom rata devedesetih godina vraćen je u Bosnu, nakon čega mu se gubi svaki trag.

Prema pričama iz doma, ponovo je završio u šumi — ovoga puta u vojnoj uniformi.

Navodno je poginuo pre punoletstva od zalutalog metka, ali prava istina nikada nije potvrđena.

Priča koja i danas potresa region

Sudbina Harisa Pućurice inspirisala je film Ničije dete reditelja Vuk Ršumović, a njegova priča i danas izaziva jezu, tugu i nevericu.

Mnogi ga i dalje pamte kao „dečaka-vuka“ koji nikada nije pronašao svoj pravi identitet niti mesto kome pripada.