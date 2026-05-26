Piloti 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile 98. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije prolaze intenzivnu obuku na avionima "orao" radi unapređenja sposobnosti za pružanje vazduhoplovne vatrene podrške kopnenim i specijalnim snagama, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Na vojnom aerodromu „Morava“ u Lađevcima kod Kraljeva u toku su pripreme za realizaciju letačke obuke u noćnim uslovima.

Pored pilota, obuka je organizovana i za vazduhoplovno-tehnički sastav svih specijalnosti, čiji je zadatak priprema, provera i procena ispravnosti navigacijskih sistema, vazduhoplova i naoružanja, od čega zavise bezbednost i operativna sposobnost aviona za izvršenje borbenih i letačkih zadataka.

Komandant 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile potpukovnik Saša Stojiljković izjavio je da pilotski poziv zahteva veliku posvećenost i ljubav prema letenju.

"Sve kolege dele istu strast prema letenju, a osećaj slobode i pogled iz perspektive pilota predstavljaju nešto što se teško može opisati rečima“, naveo je Stojiljković.

Ističe da i posle više od dve decenije letačke karijere sa istim entuzijazmom pristupa svakom letu.

"To bih iskreno poželeo svakome da proba, jer to nam daje motiva za dalje usavršavanje i razvoj letačke karijere", naglašava Stojiljković. Pilot potporučnik Đorđe Colić rekao je da kandidati koji žele da postanu vojni piloti moraju biti psihofizički spremni, disciplinovani i spremni na velika odricanja tokom karijere.

Naveo je da je odluku da postane pilot doneo nakon informativnog leta na avionu "utva", dok je po završetku Vojne akademije prešao na avion J-22 "orao".

Prema njegovim rečima, specifičnost eskadrile "Tigrovi" predstavlja veoma nisko letenje i izvršavanje zadataka dejstva po strateškim ciljevima, mostovima i kolonama vozila, što dodatno povećava dinamiku i zahtevnost letačkih zadataka.

Ministarstvo odbrane podsetilo je da zainteresovani mladići i devojke do 31. maja mogu da se prijave na konkurs za upis na vazduhoplovne smerove Vojne gimnazije i Vojne akademije i steknu priliku da upravljaju savremenim avionima i helikopterima, kojima se obogaćuje letački arsenal jedinica srpskog ratnog vazduhoplovstva.