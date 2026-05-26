Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja će biti obuhvaćeni: od Baričke Ade ka Ostružnici, Kolubara ka Baričkoj Adi, naselja Draževac, Baljevac, Konatice, Jezero Očage, Stari Medoševac, Rušanj, Vukićevica, Ljubinić, Stubline, Trstenica, Ripanj, Piroman, Brovič, Lazarevac-Šušnjar.

Tretiraće se i Veliki Crljeni, Vreoci, Novi Medoševac Petka, Šopić, Velika Moštanica i Umka.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra.

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine sprovodiće u sredu, 27. maja prolećnu akciju suzbijanja krpelja na javnim gradskim površinama, saopšteno je iz Javnog komunalnog preduzeća "Gradska čistoća" Beograd.



Akcija suzbijanja krpelja će se tokom sutrašnjeg dana sprovoditi od 9 do 14 časova i obuhvatiće: Obrenovac, Zabran, Savski nasip, Jozića kolibu.

Kako je navedeno, Gradska čistoća svake godine prati brojnost krpelja na teritoriji svih 17 beogradskih opština.

Topliji vremenski uslovi, kao i smena kiše i sunčanih intervala pogodovali su razvoju krpelja, a rezultati monitoringa pokazuju prisustvo krpelja na javnim zelenim površinama.

Aktivnost krpelja je uslovljena temperaturom i vlagom kao i dužinom dana, a njihova brojnost iz godine u godinu varira u zavisnosti od klimatskih uslova.

U našim krajevima aktivnost krpelja se javlja u dva perioda, u toku proleća i jeseni.

Za vreme visokih letnjih, kao i niskih zimskih temperatura aktivnost krpelja opada.

Ukoliko građani primete povećano prisustvo krpelja na javnim zelenim površinama, mogu ga prijaviti pozivom na broj Servisnog centra Beograda.