Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević ocenio je da se hajkom na pojedine medije pokušava zaštititi, kako je naveo, „privatna država“ i obračunati sa svakim ko drugačije misli.

Knežević je poručio da su medijski i politički pritisci postali mehanizam za disciplinovanje javnosti, navodeći da određeni centri moći ne žele slobodnu debatu niti kritičko mišljenje.

– Kada nemate argumente, onda pokrećete hajke i pokušavate da ućutkate medije koji ne pristaju da budu deo propagandne mašinerije – naveo je Knežević.

On smatra da je cilj takvih akcija očuvanje sistema koji, prema njegovim rečima, funkcioniše po principu privatnih interesa, a ne interesa građana Crne Gore.

Lider DNP-a istakao je da će se njegova partija protiviti svakom pokušaju gušenja medijskih sloboda i političkog progona neistomišljenika, uz ocenu da demokratija ne može postojati bez slobodnih medija i prava na drugačiji stav.

Knežević je poručio da građani sve jasnije prepoznaju političku pozadinu napada na medije i da, kako tvrdi, više ne postoji mogućnost skrivanja stvarnog stanja iza kontrolisanih narativa.

