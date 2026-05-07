Vojnotehnički institut sprovodiće danas redovne i planske aktivnosti ispitivanja u kasarni "Žarkovo" u Beogradu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Kako se navodi u saopštenju, navedena ispitivanja izvršavaju se u strogo kontrolisanim uslovima, u prostorijama namenjenim za te potrebe i bez opasnosti po ljude i životnu sredinu.

Tokom ispitivanja, u tom delu grada, ali i drugim delovima, može da se čuje zvuk detonacija, koji su Beograđani tokom ranijih ispitivanja prijavljivali.

Ispitivanja u kasarni „Žarkovo“ organizovana su više puta tokom 2026. godine. Ministarstvo odbrane prethodno je najavljivalo aktivnosti 12. februara, zatim od 4. do 6. marta, od 11. do 13. marta, kao i od 6. do 9. aprila, a testiranja su sprovedena i 17, 20, 22. i 24. aprila.

Vojnotehnički institut (VTI) je najveća vojna naučno-istraživačka ustanova u Republici Srbiji. Sastavni je deo Uprave za odbrambene tehnologije, Sektora za materijalne resurse, Ministarstva odbrane Republike Srbije. Akreditovan je kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj kao naučno-istraživačka institucija Republike Srbije.

