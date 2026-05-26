Devojčica Anđelija sa farme magaraca „Mekani“ postala je pravi hit na društvenim mrežama nakon što je bez straha i panike pomogla da se na svet donese mladunče magarca, pokazujući neverovatnu smirenost, hrabrost i zrelost koja je mnoge ostavila bez reči.

Dok većina njenih vršnjaka dane provodi uz telefone, igrice i društvene mreže, mala Anđelija odrasta među životinjama i svakodnevnim poslovima na farmi, gde je naučila šta znače odgovornost, rad i briga za druga živa bića.

Na farmi „Mekani“ snimljen je trenutak koji je raznežio Srbiju.

Uz pomoć i savete svog oca, Anđelija je prisustvovala porođaju magarice i potpuno smireno reagovala kada je mladunče došlo na svet.

Bez panike je oslobodila tek rođeno magare i proverila da li je dobro, dok su mnogi odrasli priznali da ni sami ne bi imali hrabrosti za takav prizor.

Snimak se brzo proširio društvenim mrežama, a ljudi širom Srbije oduševljeno komentarišu koliko je devojčica zrela, vredna i hrabra za svoje godine.

Za većinu ljudi ovakav događaj bio bi nešto potpuno nesvakidašnje, ali za Anđeliju je život na farmi deo svakodnevice.

Odrastanje uz životinje naučilo ju je strpljenju, radu i povezanosti sa prirodom, a upravo to je ono što je mnoge posebno dirnulo.

Njena priča privukla je ogromnu pažnju jer pokazuje potpuno drugačiju sliku detinjstva — onu u kojoj porodica, selo, priroda i rad imaju mnogo veću vrednost od virtuelnog sveta.

Dok mnoga deca danas slobodno vreme provode zatvorena u kući uz ekran, Anđelija stiče iskustva koja se pamte čitavog života.

Umesto mobilnog telefona, u rukama je držala tek rođeno magare, a upravo taj prizor izazvao je lavinu emocija na internetu.

U vremenu kada se sve češće govori o udaljavanju dece od sela, domaćih životinja i prirode, mala Anđelija pokazala je da prave vrednosti još postoje.

Mnogi korisnici društvenih mreža poručili su da je ova devojčica „primer kakva bi deca trebalo da budu“, dok su drugi isticali da je njena hrabrost za svaku pohvalu.

Njena priča sada inspiriše hiljade ljudi širom regiona i podseća da detinjstvo ne mora da bude vezano samo za telefone, već i za život, rad i ljubav prema prirodi.