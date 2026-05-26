Isplata majskih penzija počinje za 7 dana: PIO objavio kalendar, proverite kada vam pare ležu na račun

Isplata penzija za maj počeće 2. juna i trajaće sve do 10. juna. Penzioneri iz kategorije samostalne delatnosti su prvi na listi za isplatu.

Nakon njih, na listi za isplatu majskih penzija su penzioneri iz kategorije poljoprivredni i vojni. Oni će svoje penzije dobiti 5. dana u mesecu junu.

Poslednji na listi za isplatu su penzioneri iz kategorije zaposleni i Republike bivše SFRJ, oni će novac dobiti 10. juna.

Podsetimo, prosečan iznos penzije za mesec april 2026. godine iznosi 56.848 dinara, saopštio je PIO fond.

Sve isplate penzija biće istog dana bilo da ih primate preko tekućeg računa banaka ili podižete na šalterima pošta.