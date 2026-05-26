Među nagrađenima bila je i Kompanija „Dunav osiguranje“, ovogodišnji generalni sponzor sajma.

Priznanje Novosadskog sajma za najbolju osiguravajuću kuću u oblasti agrobiznisa u ime Kompanije „Dunav osiguranje“ primila je direktorka Sektora za odnose s javnošću Jugoslava Smiljković Stojanović.

Posebnu pažnju privukla je dodela glavne sajamske nagrade - traktora „John Deere“, koji tradicionalno poklanja kompanija KITE DOO. Ovogodišnji dobitnik Želimir Živković iz Šida uz vrednu nagradu dobio je i polise osiguranja od auto-odgovornosti i kasko osiguranja koje mu je uručio šef Službe za koordinaciju u osiguranju poljoprivrede Miloš Obrenović.

Obrenović je tom prilikom istakao da je učešće na sajmu bila prilika da Kompanija dodatno unapredi saradnju s poljoprivrednicima i predstavi proizvode iz oblasti osiguranja poljoprivrede, dodajući da je priznanje Novosadskog sajma potvrda uspešnog rada i efikasne podrške osiguranicima tokom cele godine.

Izvršni direktor kompanije KITE DOO Đorđe Mišković istakao je da ta kompanija već devet godina nastupa na sajmu i da je do sada poklonila sedam traktora i dve traktorske kosačice, naglasivši zadovoljstvo zbog saradnje s Kompanijom „Dunav osiguranje“, koja je ove godine obezbedila i polise za dobitnika glavne nagrade.

Učešćem na ovogodišnjem sajmu, Kompanija „Dunav osiguranje“ još jednom je potvrdila svoju posvećenost domaćoj poljoprivredi i značaju sigurnosti u savremenoj agrarnoj proizvodnji.