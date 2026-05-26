I današnji dan doneo je Srbiji pravo letnje vreme. Temperature će biti i do 32°C. Inače, jučerašnji dan doneo je Srbiji i Beogradu prvi tropski dan sa temperaturama iznad 30 stepeni.
Još toplije biće sutra.
Očekuje se sunčano i tropski toplo.
Maksimalna temperatura biće i do 34°C, u Beogradu do 32°C.
Jezgro vrele vazdušne mase nalazi se nad zapadom i jugozapadom Evrope, uz temperature preko 35 stepeni, u Španiji i do 38.
Temperaturni rekordi padaju u Engleskoj, u Londonu je izmereno skoro 35 stepeni, najviša ikada temperatura u maju.
Sreda 34 stepena
Dakle, sreda će biti najtopliji dan u Srbiji i najtopliji od početka sedmice.
Četvrtak će doneti jak severozapadni vetar i tek na planinama ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom. Severno strujanje doneće i svežiju vazdušnu masu, pa će maksimalna temperatura biti u padu za 5 do 7 stepeni.
Do kraja sedmice ostaće ugodno toplo.
Početak juna doneo bi i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a novo zahlađenje očekuje se oko 5. juna.
