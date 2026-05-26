I današnji dan doneo je Srbiji pravo letnje vreme. Temperature će biti i do 32°C. Inače, jučerašnji dan doneo je Srbiji i Beogradu prvi tropski dan sa temperaturama iznad 30 stepeni.

Još toplije biće sutra.

Očekuje se sunčano i tropski toplo.

Maksimalna temperatura biće i do 34°C, u Beogradu do 32°C.

Jezgro vrele vazdušne mase nalazi se nad zapadom i jugozapadom Evrope, uz temperature preko 35 stepeni, u Španiji i do 38.

Temperaturni rekordi padaju u Engleskoj, u Londonu je izmereno skoro 35 stepeni, najviša ikada temperatura u maju.

Sreda 34 stepena

Dakle, sreda će biti najtopliji dan u Srbiji i najtopliji od početka sedmice.

Četvrtak će doneti jak severozapadni vetar i tek na planinama ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom. Severno strujanje doneće i svežiju vazdušnu masu, pa će maksimalna temperatura biti u padu za 5 do 7 stepeni.

Do kraja sedmice ostaće ugodno toplo.

Početak juna doneo bi i lokalne pljuskove sa grmljavinom, a novo zahlađenje očekuje se oko 5. juna.